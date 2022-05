Μακελειό στο Τέξας: Ένοπλος εισέβαλε σε δημοτικό και σκότωσε 19 παιδιά και δύο εκπαιδευτικούς – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκαοκτάχρονος έφηβος άνοιξε πυρ το βράδυ της Τρίτης μέσα σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο Τέξας, σκοτώνοντας 19 παιδιά και δύο εκπαιδευτικούς, τραγωδία που βυθίζει ξανά τις ΗΠΑ στον διαρκώς επανερχόμενο εφιάλτη των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε σχολικά ιδρύματα.

Εκπρόσωπος των πολιτειακών αρχών δημόσιας ασφάλειας του Τέξας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι τα θύματα του μακελειού σε σχολείο στην πόλη Ουβάλντε είναι 19 μαθητές και δύο ενήλικοι, προσθέτοντας πως ο δράστης επίσης σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς.

Ο ύποπτος για τη σφαγή κατονομάστηκε από τις αρχές ως Σαλβαδόρ Ράμος, 18 ετών. Δολοφόνησε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς «με βάρβαρο και παράλογο τρόπο» μέσα στο σχολείο, στην πόλη Ουβάλντε, είπε νωρίτερα ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Σαλβαδόρ Ράμος είναι επίσης νεκρός, σύμφωνα με τις αρχές στην πόλη, περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά από το Σαν Αντόνιο.

Αρχικά έβαλε στο στόχαστρο τη γιαγιά του, η κατάσταση της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί –κατά πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου CNN, είναι και αυτή νεκρή–, προτού πάει στο σχολείο, «εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του» και μπει στο κτίριο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, οπλισμένος «με πιστόλι» και πιθανόν και «με τουφέκι».

Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης, μιας από τις χειρότερες του είδους εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ, παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο.

Η σφαγή διαπράχθηκε στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ, όπου πάνε παιδιά 5 ως 7 ετών που διαμένουν στην Ουβάλντε. Πάνω από 500 παιδιά, σχεδόν το 90% με λατινοαμερικάνικη καταγωγή, πήγαιναν εκεί το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με δημόσια δεδομένα της πολιτείας του αμερικανικού νότου.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν παιδιά να απομακρύνονται εσπευσμένα από το κτίριο, κατά μικρές ομάδες, προς τα χαρακτηριστικά κίτρινα σχολικά λεωφορεία, μπροστά στο σχολείο.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ένα κοριτσάκι 10 ετών και μια γυναίκα 66 ετών, νοσηλεύονταν «σε κρίσιμη κατάσταση» στο University Health, στο Σαν Αντόνιο, ανακοίνωσε το νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν «ενημερώνεται συνεχώς» για τα γεγονότα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του Καρίν Ζαν-Πιερ. Θα εκφραστεί για την πολύνεκρη επίθεση απευθύνοντας διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό στις 20:15 (τοπική ώρα· στις 03:15 ώρα Ελλάδας), μετά την επιστροφή του από την Ασία.

Διέταξε οι σημαίες των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες στον Λευκό Οίκο, σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους δημόσιους χώρους ως το Σάββατο 28η Μαΐου, σε «ένδειξη σεβασμού για τα θύματα» της επίθεσης, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

Η κυρία Ζαν-Πιερ πρόσθεσε ότι ο κ. Μπάιντεν «προσεύχεται για τις οικογένειες των θυμάτων».

His prayers are with the families impacted by this awful event, and he will speak this evening when he arrives back at the White House.

