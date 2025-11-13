Συρία: Πέντε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν

Enikos Newsroom

διεθνή

Συρία: Πέντε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM), ανακοίνωσε πως δυνάμεις του συμμετείχαν σε περισσότερες από 22 επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) στη Συρία, κατά τις οποίες πέντε μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης σκοτώθηκαν και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν.

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της CENTCOM.

Η Συρία υπέγραψε πρόσφατα διακήρυξη συνεργασίας με τη διεθνή συμμαχία για την καταπολέμηση του ΙΚ και διεξάγει επιχειρήσεις με στόχο την εξάρθρωση πυρήνων της τζιχαντιστικής οργάνωσης στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters

