Συντριβή αεροσκάφους στη Νότια Κορέα: Οι ερευνητές πήραν τα πρώτα δεδομένα από το ένα από τα μαύρα κουτιά

Η ομάδα που διενεργεί την έρευνα για τη συντριβή αεροσκάφους της νοτιοκορεάτικης αεροπορικής εταιρίας πτήσεων χαμηλού κόστους Jeju Air, δυστύχημα το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 179 ανθρώπους, καταφόρτωσαν τα πρώτα δεδομένα από το ένα από τα μαύρα κουτιά του μοιραίου Boeing 737-800, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος.

Σε ό,τι αφορά τον αποτυπωτή συνομιλιών πιλοτηρίου, «η αρχική καταφόρτωση ήδη ολοκληρώθηκε», δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Αεροπορίας Τζου Τζονγκ-γουάν, διευκρινίζοντας πως οι ερευνητές εξετάζουν τώρα το πώς θα καταφορτωθούν τα δεδομένα που περιέχονται στο δεύτερο μαύρο κουτί, τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης.

