2025: Παρίσι, Λονδίνο και Ρώμη γιόρτασαν τον ερχομό του νέου έτους με φαντασμαγορικά σόου

Το δικό τους «καλωσόρισες» είπαν στο 2025 τρεις από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παρίσι, Λονδίνο και Ρώμη γιόρτασαν τον ερχομό του νέου έτους και όσοι τυχεροί ήταν παρόντες πραγματικά έζησαν μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Τα εμβληματικά μνημεία των ευρωπαϊκών αυτών πόλεων «ντύθηκαν» σε χρώματα εορταστικά στο πλαίσιο φαντασμαγορικών σόου που δεν άφησαν κανέναν ασυγκίνητο.

Happy New Year 2025 from Paris 🇫🇷

BREAKING: The UK has welcomed in the New Year as London stages a dazzling fireworks display.



