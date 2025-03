Συνεχίζεται η πύρινη λαίλαπα στη Νότια Κορέα – Στους 26 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών

Οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη Νότια Κορέα έχουν εξελιχθεί στις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, καταστρέφοντας περισσότερα δάση από κάθε προηγούμενη φωτιά, σύμφωνα με τις δηλώσεις του επικεφαλής του τμήματος καταστροφών και ασφάλειας της χώρας. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 26.

«Η πυρκαγιά εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς», δήλωσε ο Lee Han-kyung, επικεφαλής του τμήματος καταστροφών και ασφάλειας. Όπως ανέφερε, οι ζημιές στα δάση έχουν φτάσει τα 35.810 εκτάρια, ξεπερνώντας ήδη την έκταση που είχε πληγεί από την πυρκαγιά στην ανατολική ακτή το 2000, η οποία μέχρι σήμερα θεωρούνταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας.

