Συνεχίζει το «αντάρτικο» ο Έλον Μασκ: Ζητάει από τα μέλη του Κογκρέσου να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό

Με ρίσκο να εκνευρίσει τον φίλο, σύμμαχό του και Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ο Έλον Μασκ συνεχίσει το «αντάρτικο» κατά του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό.

Ο δισεκατομμυριούχος με ανάρτησή του στο Χ ζήτησε από τους Αμερικανούς να ξεσηκωθούν κατά του νομοσχεδίου και να ενημερώσουν τα μέλη του Κογκρέσου. «Τηλεφωνήστε στον Γερουσιαστή σας, τηλεφωνήστε στον βουλευτή σας, η χρεοκοπία της Αμερικής ΔΕΝ είναι εντάξει! KILL the BILL (σ.σ. απορρίψτε το νομοσχέδιο)», έγραψε ο Μασκ.

Call your Senator,

Call your Congressman,

Bankrupting America is NOT ok!

KILL the BILL

— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2025