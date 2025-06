Έλον Μασκ στο X: «Αηδιαστικό τερατούργημα» το νομοσχέδιο για τον προυπολογισμό

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη αποχώρηση του Έλον Μασκ από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο δισεκατομμυριούχος με ανάρτησή του στο Χ «κατακεραυνώνει» τον πρώην σύμμαχό του.

Ο Μασκ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό «αηδιαστικό τερατούργημα». «Λυπάμαι, αλλά δεν αντέχω άλλο. Αυτό το μαζικό, εξωφρενικό νομοσχέδιο γεμάτο ρουσφέτια του Κογκρέσου είναι ένα αηδιαστικό τερατούργημα», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας. «Ντροπή σε όσους το ψήφισαν, ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε».

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Μασκ υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο «θα αυξήσει δραματικά το ήδη τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα στα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια και θα επιβαρύνει τους Αμερικανούς πολίτες με ένα μη βιώσιμο χρέος».

Το νομοσχέδιο προβλέπει την παράταση των φορολογικών ελαφρύνσεων του 2017 που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Τραμπ, αυξάνει τις δαπάνες για τον στρατό και την ασφάλεια των συνόρων, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα όπως το Medicaid, το SNAP (κουπόνια τροφίμων) και άλλες παροχές στήριξης.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη Υπηρεσία Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), το νομοσχέδιο αναμένεται να προσθέσει περίπου 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια στο ήδη διογκωμένο ομοσπονδιακό χρέος των 36,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τον πρόεδρο να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με γερουσιαστές, επιχειρώντας να διασφαλίσει την έγκριση της ευρείας του νομοθετικής πρότασης από το Κογκρέσο.

Σύμφωνα με το ACB News, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα σχόλια του Μασκ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, απέρριψε τις επικρίσεις του.

«Ο πρόεδρος γνωρίζει ήδη πολύ καλά πού στέκεται ο Έλον Μασκ απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο», δήλωσε η Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Αυτό δεν αλλάζει τη γνώμη του. Πρόκειται για ένα μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο, και επιμένει σε αυτό».

It will massively increase the already gigantic budget deficit to $2.5 trillion (!!!) and burden America citizens with crushingly unsustainable debt https://t.co/dHCj3pprJO

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025