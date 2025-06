XChat: Ο Έλον Μασκ λανσάρει το δικό του messenger με δυνατότητα κλήσεων χωρίς χρήση αριθμού – Οι λειτουργίες του και τα σχόλια των ειδικών

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο τη νέα λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), το XChat, που υπόσχεται κρυπτογράφηση end-to-end, μηνύματα που αυτοδιαγράφονται, αποστολή αρχείων, δυνατότητες βιντεοκλήσης αλλά και κλήσης μεταξύ των χρηστών χωρίς την ύπαρξη τηλεφωνικού αριθμού.

Σε ανάρτησή του την Κυριακή, ο Μασκ περιέγραψε το XChat ως κάτι «εντελώς καινούργιο», καθώς προσπαθεί να μεταμορφώσει πλήρως την πλατφόρμα Χ.

Ο ίδιος, στην ανάρτησή του, τόνισε τη δυνατότητα βιντεοκλήσεων και κλήσεων, θέτοντας έτσι ευθέως το XChat απέναντι σε εφαρμογές όπως το WhatsApp, το Telegram και το Signal.

Όπως είπε, το νέο σύστημα βασίζεται σε μια «εντελώς νέα αρχιτεκτονική» και χρησιμοποιεί «(τύπου Bitcoin) κρυπτογράφηση», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.

This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025