Πόλεμος στην Ουκρανία: Διασώστης είδε βομβαρδισμένο το σπίτι του και νεκρούς την σύζυγο, την κόρη και τον εγγονό του

Μία τραγική ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία αποκάλυψε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά από επίθεση ρωσικών drones στην πόλη Πριλούκι, στην περιοχή Τσέρνιγκοφ ένας διασώστης έφτασε στο βομβαρδισμένο σπίτι του και είδε νεκρούς την σύζυγο, την κόρη και τον εγγονό του.

Στην επίθεση πέθαναν η κόρη του, η 25χρονη Daryna Shyhyda, η οποία εργαζόταν ως αστυνομικός, ο ενός έτους γιος της και η σύζυγός του. Οι διασώστες εντόπισαν τις σορούς κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της οικογένειας.

«Με τραγικό τρόπο, η γυναίκα του, η κόρη του και ο ενός έτους εγγονός του σκοτώθηκαν. Και αυτό είναι ήδη το 632ο παιδί που χάνεται από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος πλήρους κλίμακας. Τα συλλυπητήριά μου σε όλους τους συγγενείς και τους αγαπημένους τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Και συνέχισε: «Η Ρωσία προσπαθεί συνεχώς να κερδίσει χρόνο για να συνεχίσει τις δολοφονίες της. Όταν δεν νιώθει αρκετά ισχυρή καταδίκη και πίεση από τον κόσμο σκοτώνει ξανά».

Last night, Russia struck Pryluky in the Chernihiv region with six attack drones. A rescue operation continued throughout the night. Unfortunately, there have been injuries and fatalities. One of the rescuers arrived to deal with the aftermath right at his own home — it turned… pic.twitter.com/5B0WhRwenr

