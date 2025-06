Συνάντηση στη Γενεύη για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν: Η ατζέντα και τα ξεκάθαρα μηνύματα για τα πυρηνικά της Τεχεράνης

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, καθώς και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, πρόκειται να συναντήσουν το απόγευμα της Παρασκευής, στη Γενεύη, τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Τώρα είναι η στιγμή να σταματήσουμε τις τραγικές σκηνές στη Μέση Ανατολή και να αποτρέψουμε μια περιφερειακή κλιμάκωση που δεν θα ωφελήσει κανέναν», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Λάμι την Πέμπτη και είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από την Αυστραλία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ο Ρούμπιο και οι άλλοι ΥΠΕΞ συμφώνησαν πως «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ο Ντέιβιντ Λάμι επανέλαβε τη θέση αυτή και μέσω ανάρτησης στη πλατφόρμα X, προσθέτοντας πως «υπάρχει τώρα ένα παράθυρο δύο εβδομάδων για να επιτευχθεί μια διπλωματική λύση».

The situation in the Middle East remains perilous. We are determined that Iran must never have a nuclear weapon. Meeting with @SecRubio and @SteveWitkoff in the White House today, we discussed how a deal could avoid a deepening conflict. A window now exists within the next two… pic.twitter.com/UKAOsnDAm8

