Συναγερμός στην Γερμανία: Εμπρηστικοί μηχανισμοί σε πακέτα στέλνονται από αγνώστους – Επίθεση με μπογιές στην ηγέτιδα του αριστερού κόμματος BSW

Οι γερμανικές Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση σχετικά με εμπρηστικούς μηχανισμούς που αποστέλλονται μέσω πακέτων από άγνωστα άτομα, όπως ανέφερε σήμερα το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA), επικαλούμενο ανακοίνωση που απεστάλη σε αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες μεταφορών.

Τα πακέτα στη Γερμανία στέλνονται από ευρωπαϊκές τοποθεσίες σε άλλες τοποθεσίες στην ίδια ήπειρο και πιάνουν φωτιά στη διαδρομή, αναφέρεται στο τηλεγράφημα του DPA.

Η ειδοποίηση ασφαλείας εκδόθηκε από την υπηρεσία αντικατασκοπείας BfV, καθώς και από την ομοσπονδιακή εγκληματολογική υπηρεσία BKA, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε μία προεκλογική συγκέντρωση στην ανατολική γερμανική πολιτεία της Θουριγγίας, η ηγέτιδα του κόμματος «Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW – Λογική και Δικαιοσύνη), Σάρα Βάγκενκνεχτ, δέχθηκε επίθεση με ροζ μπογιά την Πέμπτη, λίγες μέρες πριν από τις τοπικές εκλογές για το κρατικό κοινοβούλιο, όπου το κόμμα της αναμένεται να καταλάβει την τρίτη θέση.

Ένας άνδρας έριξε μπογιά προς την κατεύθυνση της Βάγκενκνεχτ ενώ εκείνη βρισκόταν στη σκηνή, όμως η ίδια κατάφερε να αποφύγει το χτύπημα κάνοντας ένα βήμα στο πλάι. Η ασφάλεια επενέβη άμεσα και συνέλαβε τον άνδρα, ενώ το πλήθος, όπως μεταδίδει το Reuters, φώναζε «Σάρα, Σάρα!».

Αφού ο δράστης απομακρύνθηκε, η Βάγκενκνεχτ δήλωσε από το βήμα: «Είναι εμφανές ότι κάποιοι δεν μας θέλουν. Αυτό είναι υπέρ μας. Μην αφήνετε να σας εκφοβίζουν – εμείς δεν θα αφήσουμε να μας εκφοβίσουν».

Sahra #Wagenknecht, who is against arms supplies to #Ukraine, was splashed with red paint. The Ukrainian attacker was shouting Nazi Bandera slogans in support of #Ukraine.#Germany pic.twitter.com/P7umYxTbdC

