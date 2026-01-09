Συμφωνία Mercosur: «Ξεκινήσαμε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πετύχαμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα» λέει η Μελόνι

Σύνοψη από το

  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι «δεν είχε ποτέ ιδεολογικά προβλήματα» με τη συμφωνία Mercosur, αλλά τόνισε την ανάγκη για εγγυήσεις στους αγρότες.
  • Μέσω διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτεύχθηκαν «σημαντικά αποτελέσματα», όπως ένας μηχανισμός προστασίας για ευαίσθητα προϊόντα, ταμείο αποζημιώσεων και ενίσχυση των φυτο-υγειονομικών ελέγχων των εισαγωγών στην Ευρώπη.
  • Επίσης, εξασφαλίστηκε η δέσμευση της Κομισιόν να χρησιμοποιηθούν το 2028, αντί για το 2031, άλλα 45 δισεκατομμύρια ευρώ για τη γεωργία, καθώς και η δέσμευση να μην αυξηθούν οι τιμές των λιπασμάτων, οδηγώντας στην τελική συγκατάθεση της Ιταλίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τζόρτζια Μελόνι

«Δεν είχα ποτέ ιδεολογικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την συμφωνία με τις χώρες της Μercosur. Υπάρχει μια ρεαλιστική διάσταση και αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική έγκρισης υπερβολικών κανονισμών, όπως και την σύναψη συμφωνιών με συστήματα ελεύθερων συναλλαγών, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από τους κανονισμούς αυτούς», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Αναφερόμενη στο ίδιο θέμα, η Μελόνι τόνισε: «Λέμε “ναι” στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, αλλά χωρίς υπερβολικούς κανονισμούς. Συνδέσαμε πάντα την έγκρισή μας, με εγγυήσεις για τους αγρότες μας. Ξεκινήσαμε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πετύχαμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα, σε ό,τι αφορά την Mercosur: έναν μηχανισμό προστασίας για τα ευαίσθητα προϊόντα, ένα ταμείο αποζημιώσεων, για την κάλυψη τυχόν έλλειψης ισορροπίας στις συναλλαγές. Παράλληλα, πετύχαμε σημαντική ενίσχυση των φυτο-υγειονομικών ελέγχων των εισαγωγών στην Ευρώπη. Ξεκινήσαμε επίσης διαπραγμάτευση, η οποία αφορούσε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, για την οποία υπήρξαν μεγάλη συζήτηση και αμφισβητήσεις στο παρελθόν. Πετύχαμε δέσμευση της Κομισιόν να χρησιμοποιηθούν το 2028, αντί για το 2031, άλλα 45 δισεκατομμύρια ευρώ για την γεωργία, όπως και την δέσμευση να μην αυξηθούν οι τιμές των λιπασμάτων».

Καταλήγοντας, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι «υπό το φως των εγγυήσεων αυτών, που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε στους αγρότες μας χάρη στην προσοχή που έδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δώσαμε την συγκατάθεσή μας στην συμφωνία με τις χώρες της Mercosur. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των αγροτών και στην ώθηση που δόθηκε από το βιομηχανικό σύστημα και από άλλους τομείς, στους οποίους εξήγησα την συμφωνία μας και βρήκα αλληλέγγυα αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι η ισορροπία που δημιουργήθηκε, είναι βιώσιμη. Με την ελπίδα η συμφωνία αυτή να έχει μόνο θετικές συνέπειες, σε πάρα πολλούς τομείς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

17:31 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

