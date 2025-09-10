Στόλος για τη Γάζα: Ανακοίνωσε πως χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο του – Υποψίες για επίθεση με drones

Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ

Ο Στόλος για τη Γάζα ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη πως δεύτερο πλοίο του – το Alma –, υπό σημαία Βρετανίας, χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο, χωρίς να υπάρξουν θύματα, προσθέτοντας πως υποπτεύεται ότι το πλήγμα έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, έπειτα από πανομοιότυπο συμβάν την προηγούμενη νύχτα.

Στόλος για την Γάζα: Επιμένει ότι πλοίο του χτυπήθηκε ανοιχτά της Τυνησίας – Το βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι.

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

Ο Στόλος για τη Γάζα βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως «συνεχίζεται»

04:15 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

