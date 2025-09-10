Στόλος για τη Γάζα: Ανακοίνωσε πως χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο του – Υποψίες για επίθεση με drones

Ο Στόλος για τη Γάζα ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη πως δεύτερο πλοίο του – το Alma –, υπό σημαία Βρετανίας, χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο, χωρίς να υπάρξουν θύματα, προσθέτοντας πως υποπτεύεται ότι το πλήγμα έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, έπειτα από πανομοιότυπο συμβάν την προηγούμενη νύχτα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι.

🔴GAZA 🇵🇸| #SumudFlotilla : a global fleet of 50 ships from 44 countries is en route to #Gaza with some aid, activists, and medics. The first convoy leaves #Spain on August 31. The #GlobalSumudFlotilla is the largest mission ever undertaken to break #Israel‘s blockade on Gaza. pic.twitter.com/vE1h9q2VZy — Nanana365 (@nanana365media) August 31, 2025

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

Moment the main vessel in the Gaza Flotilla was bombed by Israeli drone carrying incendiary device last night.

Footage from another boat shows the moment the boat was struck.

Tunisian police are still maintaining fire was started onboard from a cigarette!pic.twitter.com/wlFjXYKvhJ — Ragged Trousered Philanderer (@RaggedTP) September 9, 2025

Ο Στόλος για τη Γάζα βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως «συνεχίζεται»