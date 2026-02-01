Σοβαρά επεισόδια στο Τορίνο μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών

  • Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας σημειώθηκαν στο Τορίνο, μετά από πορεία περίπου είκοσι χιλιάδων πολιτών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του «κοινωνικού κέντρου» Ασκατασούνα.
  • Μια περιορισμένη ομάδα 150 ατόμων άρχισε να πετά μολότοφ και βεγγαλικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με καπνογόνα και αντλίες νερού.
  • Ο απολογισμός είναι έξι τραυματίες, ενώ ένα όχημα της αστυνομίας πυρπολήθηκε και συνεργείο της Rai έγινε στόχος επίθεσης με καταστροφή εξοπλισμού.
Σοβαρά επεισόδια στο Τορίνο μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας σημειώθηκαν στο Τορίνο στη βορειοδυτική Ιταλία, μετά από πορεία με την συμμετοχή περίπου είκοσι χιλιάδων πολιτών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση και το κλείσιμο, πριν από έξι εβδομάδες, του «κοινωνικού κέντρου» Ασκατασούνα.

Στο τέλος της κινητοποίησης, μια περιορισμένη ομάδα 150 ατόμων, με καλυμμένο το πρόσωπο, άρχισε να πετά μολότοφ και βεγγαλικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Με την σειρά τους, αστυνομικοί απάντησαν με καπνογόνα και αντλίες νερού. Ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι έξι τραυματιών, η κατάσταση των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία.

Ένα όχημα της αστυνομίας πυρπολήθηκε και συνεργείο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai έγινε στόχος επίθεσης από μέρους βίαιων διαδηλωτών.

«Οι δημοσιογράφοι μας αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν και ο τεχνικός εξοπλισμός του συνεργείου καταστράφηκε. Πρόκειται για προμελετημένες και βίαιες πράξεις που έχουν ως μοναδικό σκοπό να μας παρεμποδίσουν να καταγράψουμε τα όσα συμβαίνουν στο Τορίνο», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Rai.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

04:38 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ιράν: «Δραστηριότητα» στα πυρηνικά εργοστάσια δείχνουν δορυφορικές εικόνες

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι χωρίς συμβιβασμό για το πυρηνικό πρόγραμμα, ο χρ...
03:18 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ιράν: Δεν συμφέρει κανέναν το ξέσπασμα πολέμου – Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το ξέσπασμα πολέμου δεν θ...
01:57 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Σε κατάσταση συναγερμού η Πορτογαλία ενόψει νέων ισχυρών βροχοπτώσεων – 200.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα από την «Κριστίν»

Η Πορτογαλία ετοιμαζόταν χθες Σάββατο για νέες έντονες βροχοπτώσεις, καθώς περίπου 200.000 πολ...
01:19 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Στο Ιράν ο πρωθυπουργός του Κατάρ – Διπλωματική πρωτοβουλία για τη μείωση των εντάσεων

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του εμιράτου του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχ...
