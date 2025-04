Σουηδία: Τουλάχιστον 3 νεκροί από πυρά ενόπλου στην Ουψάλα – «Άκουσα 5 ή 6 πυροβολισμούς»

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά ενόπλου στην Ουψάλα της Σουηδίας, περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν σουηδικά Μέσα Ενημέρωσης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πλατεία Βακσάλα και τους γύρω δρόμους, αναζητώντας τον δράστη της επίθεσης ο οποίος φέρεται να διέφυγε με ηλεκτρικό σκούτερ.

«Άκουσα 5 ή 6 πυροβολισμούς», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στην εφημερίδα Aftonbladet.

Shocking news from Uppsala-Sweden Multiple fatalities in a shooting at Vaksala Square. Police confirm several injured, TV4 reports more victims deceased. Serious incident unfolding. #UppsalaShooting pic.twitter.com/nGPTd05Tmw

Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης Μάγκνους Γιάνσον Κλαρίν επιβεβαίωσε πως το τηλεφωνικό κέντρο δέχθηκε αρκετές κλήσεις για πυροβολισμούς, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.

Μεταξύ άλλων, στην επιχείρηση συμμετέχει ένα ελικόπτερο της αστυνομίας.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά το μακελειό που προκάλεσε ένας 35χρονος άνεργος σε κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στην πόλη Ερεμπρού, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά της Στοχκόλμης. Ο μακελάρης είχε σκοτώσει δέκα ανθρώπους προτού βάλει τέλος στη ζωή του.

🇸🇪 DEADLY SHOOTING IN SWEDEN | GUNMAN FLEES ON ELECTRIC SCOOTER

At least 3 people were killed and others injured by gunshot wounds after a shooting in Vaksala Square, Uppsala, shortly after 5 p.m.

Police are searching for a suspect who fled on an electric scooter following the… pic.twitter.com/YTKkrmeC7D

— SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) April 29, 2025