Σουηδία: Πυροβολισμοί στην Ουψάλα – Αναφορές για θύματα

Η αστυνομία δέχεται κλήσεις από πολίτες που φέρονται να έχουν ακούσει δυνατούς κρότους που θυμίζουν πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση από την πλατεία Vaksala στο κέντρο της Ουψάλα, στη Σουηδία.

Αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν με τραύματα που υποδηλώνουν τραύματα από πυροβολισμούς. Η αστυνομία δεν είναι προς το παρόν σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκταση των τραυματισμών.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή και διεξάγει έρευνες στον τόπο του συμβάντος. Όπως ανακοίνωσε αρκετοί άνθρωποι στο ανατολικό τμήμα της πόλης βρέθηκαν με τραύματα.

“Αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν με τραύματα που υποδηλώνουν πυροβολισμούς”, ανέφερε η αστυνομία.

ADMIN POST.

Several people injured in mass shooting in the “Modern Sweden” city of Uppsala.

Police responded to multiple reports of gunfire.

Situation just unfolding. pic.twitter.com/uepaqhCRlo

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) April 29, 2025