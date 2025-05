Σουδάν: Νέα έξαρση επιδημίας χολέρας – Τουλάχιστον 172 νεκροί μέσα σε μια εβδομάδα

Αεροπορική επιδρομή που εξαπολύθηκε με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, αποδοθείσα στους παραστρατιωτικούς, έπληξε χθες Τρίτη δυο στόχους στρατηγικής σημασίας σε πόλη στο νότιο Σουδάν, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα που η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Αφρικής, βυθισμένη σε πόλεμο για πάνω από δυο χρόνια, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με νέα έξαρση της χολέρας: Η νόσος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 172 ανθρώπους μέσα σε μια εβδομάδα.

Η επιδρομή των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στοχοποίησε «εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην πόλη Κόστι και το γενικό αρχηγείο» και «προκάλεσε πυρκαγιά στην εγκατάσταση αποθήκευσης», εξήγησε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις.

Sudan’s health ministry on Tuesday reported a spike in cholera cases in the war-torn country, with 2,700 infections and 172 deaths in one week ➡️ https://t.co/HPCuT2Z1Dy pic.twitter.com/XDaTUhIOyD

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για πυκνό μαύρο καπνό που υψωνόταν από την περιοχή της εγκατάστασης καθώς ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις στην πόλη, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, στην πολιτεία του Λευκού Νείλου.

Στο Σουδάν εξακολουθεί να μαίνεται ο πολυαίμακτος πόλεμος που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στις δυνάμεις δυο στρατηγών, του Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, και του μέχρι τότε δεξιού χεριού του, του Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών των ΔΤΥ.

Στο μέτωπο της δημόσιας υγείας, «το ομοσπονδιακό κέντρο επιχειρήσεων εκτάκτου ανάγκης στο Σουδάν ανέφερε μεγάλη αναζωπύρωση της χολέρας, με 2.729 κρούσματα και 172 θανάτους να καταγράφονται μέσα σε μια εβδομάδα», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. Το 90% των νέων μολύνσεων διαπιστώθηκε στην πολιτεία Χαρτούμ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 51 νεκρούς κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου στη χώρα, ρημαγμένη από την ένοπλη σύρραξη, όπου σύμφωνα με το γραφείο συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών το 70% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί εξαναγκαστικά και το 90% των αντλιοστασίων νερού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

🚨 Cholera is ravaging Sudanese communities these days. Over 55,000 cases and 1,500+ deaths reported across 12 states since August 2024. The situation has worsened dramatically in recent days — to the point where patients are receiving IV fluids on roadsides due to the collapse… pic.twitter.com/rHTuh3J2p9

— Khobaib Mohammed (@alkhobaib) May 27, 2025