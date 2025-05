Σουδάν: Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones στο Χαρτούμ

Δυο παιδιά σκοτώθηκαν στην Ομντουρμάν, στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας Χαρτούμ, σε επιδρομή drones που εξαπέλυσαν οι παραστρατιωτικοί, ανακοίνωσε την Πέμπτη (8/5) η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), καθώς πολλαπλασιάζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο εμπόλεμο Σουδάν.

Today at 11:30, a reported drone strike in Dar El Salaam, #Omdurman, #Khartoum state, has led to tragic casualties among civilians. Several injured, mostly children, were rushed to the Al Nao hospital that #MSF supports, including two young girls who were declared dead on… pic.twitter.com/JikTDft37Z

— MSF Sudan (@MSF_Sudan) May 8, 2025