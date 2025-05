Πάπας Λέων ΙΔ’: Η δημόσια επίκριση στον Τζέι Ντι Βανς κι η ευθεία επίθεση στον Τραμπ – «Δεν βλέπεις τα βάσανα;»

Για ειρήνη μίλησε στο πρώτο του δημόσιο μήνυμα προς τους πιστούς ο Πάπας Λέων ΙΔ’, κατά κόσμο Ρόμπερτ Πρέβοστ, που εξελέγη την Πέμπτη (8/5) και έχει ήδη στο… βιογραφικό του μια κόντρα τόσο με τον σημερινό αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς όσο και με με τον ίδιο τον πρόεδρο της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ειρήνη σε όλους, αδελφοί και αδελφές. Αυτός είναι ο πρώτος χαιρετισμός του Αναστάντος Κυρίου και αυτός ο χαιρετισμός ας φτάσει στις οικογένειές σας, σε όλη τη γη. Η ειρήνη ας είναι μαζί σας. Αυτή είναι η ειρήνη του Αναστάντος Κυρίου, μια ειρήνη ταπεινή και επίμονη, προέρχεται από τον Θεό που μας αγαπά όλους, απεριόριστα», ήταν τα πρώτα λόγια του Αμερικανού καρδινάλιου Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, μετά την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

«Θυμόμαστε ακόμη την αδύναμη φωνή του πάπα Φραγκίσκου που ευλόγησε τη Ρώμη, όλον τον κόσμο, το πρωί του Πάσχα. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω εκείνη την ευλογία. Ο Θεός σας αγαπά όλους. Το κακό δεν θα υπερισχύσει. Χωρίς φόβο, ενωμένοι, χέρι-χέρι, προχωρούμε. Είμαστε μαθητές του Κυρίου, ο κόσμος χρειάζεται το φως του. Είναι η γέφυρα για να φτάσει σε μας ο Θεός και η αγάπη του. Βοηθήστε μας να οικοδομήσουμε γέφυρες με διαλόγους, με συναντήσεις, ενωμένοι όλοι ως ένας μόνο λαός. Πάντα με ειρήνη. Πάπα Φραγκίσκε, σε ευχαριστούμε», ανάφερε.

Η τοποθέτηση αυτή δεν φαίνεται να βρίσκει σύμφωνο τον Τζέι Ντι Βανς, τον οποίο ο νέος Πάπας δεν έχει διστάσει να ψέξει δημόσια στο πρόσφατο παρελθόν διαδικτυακά για τις απόψεις του περί χριστιανισμού και αγάπης με αφορμή την νέα μεταναστευτική πολιτική Τραμπ.

Είχε προηγηθεί η δήλωση του Βανς σε συνέντευξή του στο FOX News ότι «υπάρχει μια χριστιανική αντίληψη ότι αγαπάς την οικογένειά σου και μετά αγαπάς τον πλησίον σου, και μετά αγαπάς την κοινότητά σου, και μετά αγαπάς τους συμπολίτες σου, και μετά από αυτό, δίνεις προτεραιότητα στον υπόλοιπο κόσμο. Πολλοί από την άκρα αριστερά το έχουν αντιστρέψει εντελώς».

Η συζήτηση δίχασε ως προς το αν αυτό το συναίσθημα είναι βιβλικό ή όχι. Μάλιστα, πολλοί Χριστιανοί έσπευσαν να υπερασπιστούν αυτήν την ιεραρχία με επικλήσεις στην Αγία Γραφή.

Θέση σε αυτό είχε πάρει και ο νέος πάπας οποίος με ανάρτησή του έγραψε πως «ο Τζέι Ντι Βανς έχει λάθος: Ο Ιησούς δεν μας ζητά να ιεραρχήσουμε την αγάπη μας για τους άλλους».

JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline

Και ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε λίγο μετά στο… στόχαστρο του νέου Πάπα, ο οποίος στις 13 Φεβρουαρίου παράθεσε επιστολή του πάπα Φραγκίσκου, που είχε στείλει στις στις 10 Φεβρουαρίου του 2025, όπου αναφέρεται στην άνευ όρων αγάπη του Χριστού για τον κόσμο.

«Η επιστολή του Πάπα Φραγκίσκου, το “ordo amoris” του Τζέο Ντι Βανς και τι ζητά το Ευαγγέλιο από όλους μας αναφορικά με τη μετανάστευση» έγραψε ο πάπας Λέων ΙΔ’. «Το ταξίδι από τη δουλεία στην ελευθερία που διήνυσε ο λαός του Ισραήλ, όπως αφηγείται η Έξοδος, μας προσκαλεί να εξετάσουμε την πραγματικότητα της εποχής μας, που σημαδεύεται τόσο ξεκάθαρα από το φαινόμενο της μετανάστευσης, ως μια αποφασιστική στιγμή στην ιστορία για να επιβεβαιώσουμε όχι μόνο την πίστη μας σε έναν Θεό που είναι πάντα κοντά, ενσαρκωμένος, μετανάστης και πρόσφυγας, αλλά και την άπειρη και υπερβατική αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου» έγραφε στο μήνυμά του ο πάπας Φραγκίσκος.

Στη συνέχεια στις 15 Απριλίου ο νέος πάπας έστρεψε τα πυρά του και κατά του Τραμπ με αφορμή τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Οβάλ γραφείο με τον πρόεδρο του Ελ Σαβαδόρ, αναδημιοσιεύοντας την είδηση.

«Ενώ ο Τραμπ και ο Μπουκέλε χρησιμοποιούν το Οβάλ γραφείο για να σχολιάσουν την παράνομη απέλαση ενός κατοίκου των ΗΠΑ, κάποτε αδήλωτου κατοίκου του Ελ Σαλβαδόρ, από τους ομοσπονδιακούς, ο νυν Δικαστής Aux + Evelio ρωτάει: «Δεν βλέπεις τα βάσανα;» έγραψε ο νέος πάπας αναφερόμενος στην περίπτωση του Kilmar Abrego Garcia, που απελάθηκε στη χώρα.

As Trump & Bukele use Oval to 🤣 Feds’ illicit deportation of a US resident (https://t.co/t80iDMbBKf), once an undoc-ed Salvadorean himself, now-DC Aux +Evelio asks, “Do you not see the suffering? Is your conscience not disturbed? How can you stay quiet?” https://t.co/jTradMfr0v

— Rocco Palmo (@roccopalmo) April 14, 2025