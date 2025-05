Σουδάν: Στις φλόγες εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων έπειτα από επιδρομή drones των παραστρατιωτικών

Νέα έκρηξη αναφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας (5/5) σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Πορτ Σουδάν, προσωρινή έδρα της σουδανικής κυβέρνησης, καθώς εξαπλώθηκε πυρκαγιά που προκλήθηκε νωρίτερα εξαιτίας επιδρομής drone των παραστρατιωτικών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Η έκρηξη απόψε οφειλόταν στην ανάφλεξη μιας από τις δεξαμενές, που προκλήθηκε από την εξάπλωση της πυρκαγιάς», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας, πιο συγκεκριμένα την αποστολή πυροσβεστικού αεροσκάφους.

Rapid Support Forces, RSF, launch new drone strikes against fuel storage facilities in Port Sudan, Sudan. The third RSF attack on the temporary wartime capital in three days. pic.twitter.com/TTTQpstCS3

— JouRage (@jou_rage) May 5, 2025