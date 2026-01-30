Σοκ στο Αμβούργο: Άνδρας άρπαξε γυναίκα και έπεσε μαζί της στις ράγες του μετρό – Νεκροί και οι δύο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Αμβούργο της Γερμανίας, όταν ένας άνδρας άρπαξε και έριξε μια γυναίκα στις ράγες του μετρό, στη στάση Wandsbek-Markt, σε ένα περιστατικό που εξετάζεται ως πιθανή ανθρωποκτονία και έχει συγκλονίσει την πόλη.

«Υπάρχει υπόνοια ανθρωποκτονίας», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, σύμφωνα με τη BILD. «Και τα δύο άτομα βρίσκονταν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο στην πλατφόρμα της στάσης Wandsbek-Markt γύρω στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης», σημείωσε.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι «ένας άνδρας, πιθανώς σε κατάσταση μέθης, περπατούσε κατά μήκος της πλατφόρμας και στη συνέχεια άρπαξε ξαφνικά μια γυναίκα και την έσυρε στις ράγες. Φαίνεται ότι ήταν τυχαίο θύμα».

Οι μάρτυρες «αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν το δυστύχημα και έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη επί τόπου», ανέφεραν οι αρχές.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε ακόμα τη συγκεκριμένη αλληλουχία των γεγονότων, ενώ «η ταυτοποίηση των νεκρών παραμένει σε εκκρεμότητα».

Σύμφωνα με τη BILD, το τρένο «δεν μπόρεσε να φρενάρει εγκαίρως».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αστυνομία δεν δημοσιοποίησε επιπλέον πληροφορίες για την υπόθεση, ενώ τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν μέσα σε ξύλινα φέρετρα.

Augenzeugen berichten, dass ein Mann am Bahnsteig entlanggelaufen sein soll und dann eine junge Frau plötzlich ins Gleisbett gezogen habe. Sie soll zufällig zum Opfer geworden sein.https://t.co/Wo4VZE0vhL pic.twitter.com/rVJ9AfrJ3Q — NIUS (@niusde_) January 30, 2026



Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία της γραμμής U1 του μετρό παρέμεινε κλειστή για ώρες μεταξύ των σταθμών Wartenau και Wandsbek-Gartenstadt.