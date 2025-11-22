Σικάγο: Πυροβολισμοί σε Χριστουγεννιάτικη αγορά – Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ έφηβοι τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστά επεισόδια πυροβολισμών στο Σικάγο, την Παρασκευή το βράδυ, μετά την ετήσια τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης.

Αυτά προστέθηκαν σε μια πρόσφατη σειρά πυροβολισμών στην πόλη που αφορούσαν νέους ανθρώπους κοντά σε μεγάλες συγκεντρώσεις.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν την Παρασκευή γύρω στις 21.50 μ.μ., τοπική ώρα κοντά στο Θέατρο του Σικάγου, στη γωνία των οδών Randolph και State. Το Αστυνομικό Τμήμα του Σικάγου ανέφερε ότι τα επτά θύματα, όλα ανήλικα, ηλικίας 13 έως 17 ετών, μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Η αστυνομία ανέφερε ότι έξι από αυτά ήταν σε καλή κατάσταση και ένα, 13 ετών, σε μέτρια κατάσταση.

Αστυνομικοί περιπολούσαν στο κέντρο της πόλης κοντά σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στο πεζοδρόμιο, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν. Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό και βρήκαν επτά άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες ο νεκρός είναι 14 ετών, και οι πυροβολισμοί έπεσαν, λίγες ώρες μετά την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Millennium Park, την ώρα που μεγάλη ομάδα νεαρών ατόμων καυγάδιζε.

 

