Σικάγο: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με όχημα ρυμούλκησης – Σε κρίσιμη κατάσταση 64χρονος υπάλληλος

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο, όταν ένα όχημα ρυμούλκησης αεροσκαφών συγκρούστηκε με το φτερό αεροπλάνου της American Airlines που τροχοδρομούσε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σικάγο, το όχημα, το οποίο οδηγούσε ένας 64χρονος υπάλληλος της United Airlines, ανατράπηκε από την πρόσκρουση, παγιδεύοντας τον οδηγό στο εσωτερικό του.

Το περιστατικό συνέβη καθώς το όχημα διέσχιζε τον διάδρομο προσγείωσης και συγκρούστηκε με το φτερό του αεροσκάφους American Eagle Flight 6181, το οποίο είχε μόλις φτάσει στο Σικάγο από το Μίσιγκαν. Το όνομα του οδηγού δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ωστόσο, η αστυνομία ανέφερε ότι μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι και το κάτω μέρος του σώματος.

Earlier tonight, a United Airlines tug driver crashed into the wing of an American Airlines plane on a taxiway at Chicago O’Hare Airport. The tug operator was critically injured with severe head/body trauma. No other injuries were reported, and no significant disruptions.

