Σεισμός στη Νέα Ζηλανδία: Δεν αναφέρονται θύματα ούτε ζημιές – Καμία προειδοποίηση για τσουνάμι

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό 6,8 βαθμών που καταγράφτηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (25/3) στον ωκεανό, όχι πολύ μακριά από το μεγαλύτερο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 14:43 (τοπική ώρα· στις 03:43 ώρα Ελλάδας), στον θαλάσσιο χώρο περίπου 160 χιλιόμετρα νότια του κοντινότερου χωριού του νότιου νησιού, σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Αρχικά το USGS είχε εκτιμήσει πως ήταν μεγέθους 7 βαθμών, προτού αναθεωρήσει την εκτίμησή του αρχικά στους 6,8 και κατόπιν στους 6,7 βαθμούς.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ως αυτό το στάδιο.

«Στη βάση όλων των διαθέσιμων δεδομένων (…) δεν υπάρχει απειλή τσουνάμι» μετά τον σεισμό, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Με έκτακτο ενημερωτικό δελτίο της, η νεοζηλανδική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων παρότρυνε τους πολίτες της περιοχής να απομακρυνθούν από τις νότιες ακτές του νότιου νησιού, εξαιτίας του κινδύνου να τις πλήξουν «ισχυρά και ασυνήθιστα κύματα».

