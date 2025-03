Σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 100 χλμ. ανοικτά των ακτών του Νότιου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS)

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μίλια), δήλωσε το USGS.

7.0 Earthquake just occured just outside of NZ coast.. No tsunami expected pic.twitter.com/lztfDLWPJz

— StrandenWX (@StrandenWX) March 25, 2025