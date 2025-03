Νότιο Σουδάν: Ο ΟΗΕ καταδικάζει τα ακατάπαυστα «αντίποινα» σε βάρος αμάχων

Ο επικεφαλής της αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν (MINUSS), ο Νίκολας Χέισομ, καταδίκασε τη Δευτέρα (24/3) τις επιθέσεις που εξαπολύονται ακατάπαυστα και αδιακρίτως το τελευταίο διάστημα εναντίον αμάχων, ιδιαίτερα τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς με τη χρήση μηχανισμών που περιέχουν «εξαιρετικά εύφλεκτο» υγρό.

Η κομητεία Νάσιρ, στην πολιτεία του Άνω Νείλου, έχει μετατραπεί εδώ κι εβδομάδες σε θέατρο μαχών, κυρίως ανάμεσα σε ομοσπονδιακές δυνάμεις, που ορκίζονται πίστη στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ, και τον «Λευκό Στρατό», παραστρατιωτική οργάνωση που κατηγορείται από την Τζούμπα πως συνεργάζεται με τον πρώτο αντιπρόεδρο Ρικ Μάκαρ, άλλοτε αντάρτη.

«Η πολιτική κατάσταση και η κατάσταση ασφαλείας έχουν χειροτερέψει κατά πολύ αφότου ο Λευκός Στρατός, παραστρατιωτική ομάδα νέων, έθεσε υπό την κατοχή της στρατώνες όπου έδρευαν προηγουμένως» μονάδες του στρατού του Νότιου Σουδάν στη Νάσιρ την 4η Μαρτίου, επισήμανε ο Νίκολας Χέισομ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μέσω βιντεοσύνδεσης.

«Σε αντίποινα, κοινότητες στον Άνω Νείλο υφίστανται ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με χρήση μηχανισμών, βαρελιών με εκρηκτικά, που περιέχουν εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό, το οποίο δρα ως επιταχυντής τη στιγμή της πυροδότησης», επισήμανε.

#SouthSudan is teetering on the brink of a return to full-scale civil war as violence escalates and political tensions deepen, warns head of UN peacekeeping mission @UNMISSmedia https://t.co/USuwiXZy3i pic.twitter.com/XSe5SbwRY8

«Αυτές οι επιθέσεις που εξαπολύονται αδιακρίτως εναντίον αμάχων προκαλούν μεγάλο αριθμό θυμάτων και φρικιαστικά τραύματα, ιδίως εγκαύματα» και 63.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή, συνέχισε.

«Λαμβάνουμε πληροφορίες που κάνουν λόγο για νέα κινητοποίηση του Λευκού Στρατού» και των νοτιοσουδανικών ενόπλων δυνάμεων στην πολιτεία, πρόσθεσε με ανησυχία, κάνοντας λόγο για εξαναγκαστική στρατολόγηση παιδιών.

The UN Security Council has called on all parties to South Sudan’s 2018 peace agreement to refrain from further violence and engage in national dialogue to restore and maintain peace. #SSOX https://t.co/gv5T9kc1NX

— Eye Radio (@EyeRadioJuba) March 24, 2025