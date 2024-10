Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Ιράν – Αισθητός και στην Τεχεράνη

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών έπληξε την ιρανική πόλη Αραντάν στην επαρχία Σεμνάν το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην Τεχεράνη.

A magnitude 4.4 earthquake has hit the Iranian town of Aradan in Semnan province, some 70 miles southeast of Tehran, according to Iran’s state-run media. Many residents of the Iranian capital felt the tremors.

— Iran International English (@IranIntl_En) October 5, 2024