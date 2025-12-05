Σαν σήμερα 5 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, αυστριακός συνθέτης. (Γεν. 27/1/1756)
Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη
  • Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους

Γεγονότα

  • 1831: Αρχίζει η Ε’ Εθνοσυνέλευση στο Άργος για να ψηφίσει νέο Σύνταγμα μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.
  • 1912: Ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης πραγματοποιεί την πρώτη αναγνωριστική πτήση ελληνικού στρατιωτικού αεροσκάφους πάνω από τα τουρκικά οχυρά του Μπιζανίου. Στα τουρκικά πυρά ο έλληνας αεροπόρος απαντά με ρίψη χειροβομβίδων. (Α’ Βαλκανικός Πόλεμος)
  • 1933: Καταργείται η ποτοαπαγόρευση στις ΗΠΑ, που είχε επιβληθεί το 1920.
  • 1945: Πέντε βομβαρδιστικά του αμερικάνικου ναυτικού που συμμετέχουν σε άσκηση με πλήρωμα 14 ανδρών εξαφανίζονται μυστηριωδώς. Πιστεύεται ότι εξαφανίστηκαν στο Τρίγωνο των Βερμούδων. Η ομάδα αυτή των αεροπλάνων θα μείνει στην ιστορία ως Το Χαμένο Σμήνος.
  • 1975: Ο επιχειρηματίας και πανεπιστημιακός καθηγητής Στρατής Ανδρεάδης απομακρύνεται από τη διοίκηση των τραπεζών Εμπορική, Ιονική-Λαϊκή και Επενδύσεων, με απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή. Διορίζονται προσωρινοί επίτροποι και στη συνέχεια οι τρεις τράπεζες κρατικοποιούνται.
  • 2001: Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκος Κληρίδης, αποδέχεται πρόσκληση που του απηύθυνε ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς για δείπνο στο σπίτι του στα Κατεχόμενα. Ο Κληρίδης περνά από το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας στην κατεχόμενη Λευκωσία για πρώτη φορά από το 1974. Το γεγονός προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον στον ελληνικό, τουρκικό και το διεθνή Τύπο.

Γεννήσεις

  • 1932: Λιτλ Ρίτσαρντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γουέιν Πένιμαν, αμερικανός ρόκερ. («Τούτι Φρούτι») (Θαν. 9/5/2020)
  •  1934: Νίκος Κούρκουλος, έλληνας ηθοποιός και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. (Θαν. 30/1/2007)
  •  1946: Χοσέ Καρέρας, ισπανός τενόρος.

Θάνατοι

  • 1791: Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, αυστριακός συνθέτης. (Γεν. 27/1/1756)
  • 1870: Αλέξανδρος Δουμάς (πατήρ), γάλλος συγγραφέας. («Οι Τρεις Σωματοφύλακες», «Ο Κόμης Μοντεχρήστος») (Γεν. 24/7/1802)
  • 1940: Μαρδοχαίος Φριζής, εβραϊκής καταγωγής αντισυνταγματάρχης του ελληνικού στρατού. Έπεσε μαχόμενος έξω από την Πρεμετή. (Γεν. 1/1/1893)

