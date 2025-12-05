Σαν σήμερα 5 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη

Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους

Γεγονότα

1831: Αρχίζει η Ε’ Εθνοσυνέλευση στο Άργος για να ψηφίσει νέο Σύνταγμα μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.

Γεννήσεις

1932: Λιτλ Ρίτσαρντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γουέιν Πένιμαν, αμερικανός ρόκερ. («Τούτι Φρούτι») (Θαν. 9/5/2020)

Θάνατοι