Σαν σήμερα 25 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 274: Ο ρωμαίος αυτοκράτορας Αυρηλιανός αφιερώνει ένα ναό στο θεό Ήλιο, την ημέρα που οι Ρωμαίοι γιορτάζουν τo χειμερινό ηλιοστάσιο και την αναγέννηση του ήλιου (Βρουμάλια).
- 376: Καθιερώνεται στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζαντινής) ο εορτασμός των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου.
- 1818: Το τραγούδι του Φραντς Γιόζεφ Γκρούμπερ «Silent Night (Άγια Νύχτα)» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Ναό του Αγίου Νικολάου στο Όμπερνσντορφ της Αυστρίας.
- 1989: O ανατραπείς κομμουνιστής ηγέτης της Ρουμανίας Νικολάε Τσαουσέσκου και η σύζυγός του Έλενα καταδικάζονται σε θάνατο από έκτακτο στρατοδικείο και εκτελούνται.
- 1995: Κρίση των Ιμίων: Το τουρκικό φορτηγό πλοίο «Φιγκέν Ακάτ» προσαράζει σε αβαθή ύδατα κοντά στην Ανατολική Ίμια και εκπέμπει σήμα κινδύνου. Ο πλοίαρχός του αρνείται βοήθεια από το Λιμενικό, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε τουρκική περιοχή και ότι οι μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές της χώρας του.
Γεννήσεις
- 1899: Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Αμερικανός ηθοποιός. («Καζαμπλάνκα», «Το γεράκι της Μάλτας») (Θαν. 14/1/1957)
- 1943: Βασίλης Αλεξάκης, Έλληνας συγγραφέας. (Θαν. 11/1/2021)
- 1955: Σταμάτης Κραουνάκης, Έλληνας συνθέτης του έντεχνου τραγουδιού.
Θάνατοι
- 1938: Κάρελ Τσάπεκ, Τσέχος συγγραφέας, που έγραψε κυρίως έργα επιστημονικής φαντασίας. Ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε σε έργο του τη λέξη «ρομπότ», η οποία σημαίνει «εργάτης» στα τσέχικα. (Γεν. 9/1/1890)
- 1977: Τσάρλι Τσάπλιν, Άγγλος ηθοποιός. (Σαρλό) (Γεν. 16/4/1889)
- 2016: Τζορτζ Μάικλ, κατά κόσμο Γιώργος Παναγιώτου, κυπριακής καταγωγής βρετανός ποπ τραγουδιστής. (Γεν. 25/6/1963)