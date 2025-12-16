Σαν Φρανσίσκο: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από απότομο φρενάρισμα τελεφερίκ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν τελεφερίκ στο Σαν Φρανσίσκο σταμάτησε απότομα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις δημοτικές αρχές και την υπηρεσία μεταφορών, ενώ δύο από τους τραυματίες χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι όλοι οι τραυματίες ήταν επιβάτες του τελεφερίκ, με δύο εξ αυτών να μεταφέρονται άμεσα για ιατρική περίθαλψη. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων, με τις αρχές να συνεχίζουν την αξιολόγηση του περιστατικού.

San Francisco fire department is on the scene at 1351 California St. between Leavenworth and Hyde with 14 patients who have been injured from a cable car that came to an abrupt stop. Avoid the area of California between Hyde and Leavenworth. There will be an ongoing… pic.twitter.com/AXsBxMn5DE — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) December 15, 2025

Παράλληλα, η Υπηρεσία Δημοτικής Μεταφοράς του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA), η οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας των τελεφερίκ, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει διερεύνηση για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τη βίαιη στάση του οχήματος. Όπως υπογράμμισε σε δήλωσή της: «Η ασφάλεια των επιβατών σε όλα τα οχήματα της Muni παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα. Θα διεξάγουμε πλήρη εξέταση των λεπτομερειών του περιστατικού για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη ασφάλεια στα τελεφερίκ».

Τα τελεφερίκ του Σαν Φρανσίσκο αποτελούν σήμα κατατεθέν της πόλης και τουριστικό αξιοθέατο με παγκόσμια φήμη, ενώ έγιναν ευρύτερα γνωστά από το τραγούδι του Τόνι Μπένετ για την πόλη. Οι επιβάτες, ωστόσο, δεν φορούν ζώνες ασφαλείας και συχνά στέκονται ή κρέμονται στα ανοιχτά βαγόνια, κάτι που κάνει ιδιαίτερα επικίνδυνο κάθε απότομο φρενάρισμα ή απρόοπτο.

Several people were injured after a cable car came to a sudden stop in San Francisco on Monday, according to fire officials. Video shows shattered glass on the window that officials say might have been caused by something being thrown at the cable car. For more information, click… pic.twitter.com/DhUoy4dbAG — ABC7 News (@abc7newsbayarea) December 16, 2025

Η λειτουργία των τελεφερίκ ξεκίνησε στη δεκαετία του 1870, ενώ από τη δεκαετία του 1960 έχουν χαρακτηριστεί Εθνικό Ιστορικό Μνημείο. Σήμερα λειτουργούν τρεις γραμμές στην πόλη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διαβεβαιώνουν πως οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το περιστατικό.

Πηγή: Associated Press