Σαμ Ρίβερς: Βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος στο μπάνιο του ο μπασίστας των Limp Bizkit – Τι αποκαλύπτει η έκθεση των αρχών

Enikos Newsroom

διεθνή

Σαμ Ρίβερς
Φωτογραφία: AP

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Σαμ Ρίβερς, συνιδρυτή και μπασίστα των Limp Bizkit, έχει συγκλονίσει τον χώρο της ροκ μουσικής.

Νέες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του 48χρονου μουσικού, που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα, φέρνει στο φως ρεπορτάζ του TMZ.

Ο θάνατος του Σάμ Ρίβερς

Ο Σαμ Ρίβερς απεβίωσε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, σε ηλικία 48 ετών, στο σπίτι του στη Φλόριντα. Σύμφωνα με το TMZ, ο μουσικός βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του, γεγονός που προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινότητα του St. Augustine.

Ένας αναπληρωτής του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας St. Johns ανέφερε ότι μια γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε μόνο με το μικρό όνομα Keely, τηλεφώνησε στην αστυνομία αφού βρήκε τον Ρίβερς μπρούμυτα στο μπάνιο, λίγο πριν καλέσει το 911.

Στην κλήση προς τις αρχές, η Keely είπε ότι τον εντόπισε μέσα σε μια λίμνη αίματος και προσπάθησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, σύμφωνα με το ηχητικό απόσπασμα που εξασφάλισε το TMZ.

Ο αναπληρωτής ανέφερε στην αναφορά του ότι και ο ίδιος εκτέλεσε ΚΑΡΠΑ μόλις έφτασε στο σπίτι του μουσικού, έως ότου καταφθάσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας St. Johns, η οποία τελικά διαπίστωσε τον θάνατο του Ρίβερς.

Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι ο Ρίβερς έφερε ένα κόψιμο πάνω από το μάτι, το οποίο θεωρήθηκε πιθανό αποτέλεσμα πτώσης από τη λεκάνη της τουαλέτας.

Ενδείξεις πνευμονικής εμβολής

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το πρόσωπο και ο λαιμός του μουσικού είχαν σκούρο μπλε χρώμα, ενώ το υπόλοιπο σώμα του ήταν ερυθρό, κάτι που οι αρχές αναφέρουν ότι είναι σύνηθες σε περιπτώσεις πνευμονικής εμβολής.

Μικρή ποσότητα αίματος βρέθηκε επίσης στο μπάνιο όπου άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ η Keely φέρεται να ενημέρωσε τις αρχές ότι ο Ρίβερς είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος το 2018 και λάμβανε πολλαπλά φάρμακα για τη θεραπεία του.

Ωστόσο, η επίσημη αιτία θανάτου του μουσικού δεν έχει διευκρινιστεί. Η New York Post ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας St. Johns για περαιτέρω σχόλια, χωρίς μέχρι στιγμής κάποια ανταπόκριση.

Το «αντίο» των Limp Bizkit

Οι Limp Bizkit, που ιδρύθηκαν το 1994 στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα από τον Ρίβερς και τον Φρεντ Ντερστ, ανακοίνωσαν τον θάνατό του μέσω ανάρτησης στο Instagram στις 18 Οκτωβρίου, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Limp Bizkit (@limpbizkit)

«Σήμερα χάσαμε τον αδελφό μας. Το μέλος της μπάντας μας. Την καρδιά μας», έγραψαν οι Limp Bizkit.

«Ο Σαμ Ρίβερς δεν ήταν απλώς ο μπασίστας μας – ήταν καθαρή μαγεία. Ο παλμός κάτω από κάθε τραγούδι, η ηρεμία μέσα στο χάος, η ψυχή στον ήχο».

«Από την πρώτη νότα που παίξαμε ποτέ μαζί, ο Σαμ έφερε ένα φως και έναν ρυθμό που δεν θα μπορέσουν ποτέ να αντικατασταθούν. Το ταλέντο του ήταν αβίαστο, η παρουσία του αξέχαστη, η καρδιά του τεράστια», τόνισαν.

Το συγκρότημα ολοκλήρωσε το συγκινητικό μήνυμά του γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, αδελφέ. Η μουσική σου δεν τελειώνει ποτέ».

Από την ασθένεια στην επιστροφή στη σκηνή

Αν και ο Ρίβερς υπήρξε ο αρχικός μπασίστας των Limp Bizkit, είχε αποχωρήσει προσωρινά το 2015 λόγω ηπατικής νόσου που είχε προκληθεί από κατάχρηση αλκοόλ, όπως είχε αργότερα αποκαλύψει ο ίδιος.

Επέστρεψε στην μπάντα το 2018, μετά τη μεταμόσχευση ήπατος, και συνέχισε να αποτελεί βασικό μέλος των Limp Bizkit έως τον θάνατό του.


Η τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή ήταν τον Αύγουστο, στο Leeds Festival στη Βρετανία.

Παρά τη βαριά απώλεια, το συγκρότημα έχει ήδη ανακοινώσει την παρουσία του στο Release Athens 2026, όπου θα εμφανιστεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

