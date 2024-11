Ρωσία: Τουλάχιστον 32 ουκρανικά drone «χτύπησαν» στην Μόσχα – Η μεγαλύτερη επίθεση κατά της ρωσικής πρωτεύουσας έως σήμερα

Η Ουκρανία επιτέθηκε σήμερα κατά της Μόσχας με τουλάχιστον 32 drones, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ρωσίας, στη μεγαλύτερη επίθεση με ουκρανικά drones κατά της ρωσικής πρωτεύουσας μέχρι σήμερα.

Οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας διακόπηκαν προσωρινά έπειτα από την επίθεση ενός drone, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Rosaviatsia) στο κανάλι της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

🔥Ukrainian drones are now attacking the Moscow region❗ 👊🇺🇦 https://t.co/slOHV0AlL1 pic.twitter.com/MPXdjBOipB



Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι τα drones καταστράφηκαν στις περιοχές Ραμένσκογιε και Κολομένσκι, καθώς και στην πόλη Ντομοντέντοβο, νοτιοδυτικά της Μόσχας. Η περιοχή της Μόσχας έχει πληθυσμό που ξεπερνά τα 21 εκατομμύρια.

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπάρχουν ζημιές ή τραυματισμοί στο σημείο πτώσης των θραυσμάτων», ανέφερε ο Σομπιάνιν στην πλατφόρμα Telegram, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο.

🇺🇦🇷🇺Drones have been shot down in the Moscow region since morning.

The authorities of the Russian capital say that ten drones have been shot down. There is no information about damage or casualties.

Operations at Moscow airports have also been suspended. pic.twitter.com/o7bNyIYwUy

— Intel Slava (@Intel_Slava) November 10, 2024