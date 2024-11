Τραμπ: Γιατί αφήνει εκτός κυβέρνησης Νίκι Χέιλι και Μάικ Πομπέο – Πυρετώδεις διαδικασίες για τη στελέχωση του νέου υπουργικού συμβουλίου

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι δεν θα προσκαλέσει την πρώην πρέσβειρα του στον ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι, ούτε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, να συμμετάσχουν στη νέα του κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, αποτελεί μια σημαντική ένδειξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του νεοεκλεγέντος Προέδρου, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί τις διαφορές που υπάρχουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, σχολιάζουν οι New York Times.

Άλλωστε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, όταν ήταν καλεσμένος στο δημοφιλές podcast του Τζο Ρόγκαν, είχε τονίσει «το μεγαλύτερο λάθος μου ήταν η πρόσληψη κακών ή άπιστων ανθρώπων», σχολιάζοντας τις αποτυχίες της πρώτης διακυβέρνησής του.

Τότε, ωστόσο, είχε αναφερθεί στον πρώην προσωπάρχη του, Τζον Κέλι, και τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Τζον Μπόλτον, οι οποίοι έχουν επικρίνει δριμύτατα τον Τραμπ μετά την αποχώρησή τους από την κυβέρνηση.

Λίγες ημέρες μετά τη νίκη του επί της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, η ομάδα του Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει τις πρώτες επίσημες συναντήσεις μετάβασης και επιταχύνει τη διαδικασία για τη στελέχωση του νέου του υπουργικού συμβουλίου.

Με τον αποκλεισμό των Πομπέο και Χέιλι, ο Τραμπ απορρίπτει δύο Ρεπουμπλικάνους που είχαν υποστηρίξει την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία, σε μια εποχή που ο ίδιος και πολλοί σύμμαχοί του προωθούν τη μείωση της βοήθειας που παρέχουν οι ΗΠΑ προς συμμάχους και της στρατιωτικής ανάμειξης της χώρας στο εξωτερικό.

«Δεν θα προσκαλέσω την πρώην πρέσβειρα Νίκι Χέιλι ή τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο να συμμετάσχουν στη νέα κυβέρνηση Τραμπ, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία σχηματισμού», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμησή του για τη συνεργασία τους και ευχαριστώντας τους για την υπηρεσία τους στη χώρα.

Αυτή η απόφαση δείχνει επίσης ότι ο Τραμπ αποστασιοποιείται από δύο κορυφαία στελέχη της πρώτης διακυβέρνησής του, τα οποία τα τελευταία χρόνια είχαν εκφράσει κριτική προς το πρόσωπό του.

Ορισμένοι από τον κύκλο του Τραμπ, όπως ο σημαντικός χρηματοδότης Ντέιβιντ Σακς, θεωρούσαν τον Πομπέο υπερβολικά πρόθυμο για στρατιωτική παρέμβαση στο εξωτερικό.

Congratulations to @realDonaldTrump on a sweeping victory! Americans want a safe, secure, and prosperous future, and with a Republican Senate and (hopefully) a Republican House, Donald Trump will make it happen.



Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2023, ο Πομπέο είχε δηλώσει στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης ότι οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα έπρεπε να ακολουθούν «ηγέτες-διασημότητες με προσωπική πολιτική ταυτότητα». Παρόλο που ο Πομπέο υποστήριξε αργότερα ότι δεν αναφερόταν συγκεκριμένα στον Τραμπ, είχε παράλληλα επικρίνει την οικονομική του πολιτική.

Η Νίκι Χέιλι ήταν η τελευταία αντίπαλος του Τραμπ που αποχώρησε από την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Μόλις λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, είχε αναφερθεί αρνητικά στη ρητορική της καμπάνιας του Τραμπ, λέγοντας ότι αποθαρρύνει τις γυναίκες και τις μειονότητες.

Παρ’ όλα αυτά, η Χέιλι πρότεινε ότι θα μπορούσε να παρέχει συμβουλές στην προεκλογική καμπάνια των Ρεπουμπλικανών, ωστόσο ο Τραμπ κράτησε από τη Χέιλι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

I was proud to work with President Trump defending America at the United Nations. I wish him, and all who serve, great success in moving us forward to a stronger, safer America over the next four years. pic.twitter.com/6PhWN6xn1B

— Nikki Haley (@NikkiHaley) November 10, 2024