Ρωσία: To RT «τρολάρει» τους Ευρωπαίους με χριστουγεννιάτικο βίντεο – «Για όλα φταίει ο Πούτιν» – ΒΙΝΤΕΟ

Το Russia Today (RT) έδωσε στη δημοσιότητα μία χριστουγεννιάτικη διαφήμιση για να «τρολάρει» τους Ευρωπαίους, που όπως λέει ρίχνουν το «φταίξιμο» για όλα τους προβλήματα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Ρωσία.

Στο βίντεο πρωταγωνιστεί μια οικογένεια «κάπου στην Ευρώπη». Επίσης εμφανίζεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως Άγιος Βασίλης και AI εκδοχές Ευρωπαίων αξιωματούχων, όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και διάσημων παρουσιαστών όπως ο Άντερσον Κούπερ και ο Πιερς Μόργκαν.

«Μετανάστες βρίσκονται δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο; Όλα οφείλονται στον Πούτιν» ξεκινά το σατιρικό βίντεο του RT. «Είναι πολύ αυξημένοι οι λογαριασμοί της ενέργειας;» είναι η επόμενη ερώτηση, ενώ ο πατέρας της οικογένειας κάνει ποδήλατο για να τροφοδοτήσει με ρεύμα το σπίτι. «Όλα οφείλονται στον Πούτιν» συνεχίζει. «Νιώθετε ότι σας εξαπατούν με τις τιμές των τροφίμων; Φταίει ο Πούτιν, γ@@@. Οι φόροι σας χρηματοδοτούν τον πόλεμο; Όλα οφείλονται σε όσα έχει πει ο Πούτιν»

Στα επόμενα πλάνα, εμφανίζεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως Άγιος Βασίλης στα χρώματα της Ουκρανίας να αρπάζει τα δώρα των παιδιών αλλά «για όλα φταίει ο Πούτιν». «Δεν έχετε κάποια ελπίδα για τα φετινά Χριστούγεννα; Για όλα φταίει η απειλή του Πούτιν» συνεχίζει το βίντεο.

Δείτε το βίντεο: