Ρωσία: Θα στήριζε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Θα στήριζε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης
Φωτογραφία: Reuters

Η Ρωσία θα στήριζε την υποψηφιότητα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο νικητής του βραβείου για το 2025 θα ανακοινωθεί στις 12:00, αλλά έμπειροι παρατηρητές του θεσμού λένε ότι είναι πολύ απίθανο να βραβευτεί ο Τραμπ.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένως δηλώσει ευγνώμων για τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν χθες, δήλωσε ότι το Κίεβο θα πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο ο ίδιος επιθυμεί διακαώς, αν κατάφερνε να επιτύχει εκεχειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βακτήρια κρυμμένα μέσα σε όγκους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου – Νέα ελπιδοφόρα μελέτη

ΙΣΑ για Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο είναι δικαίωμα

Έρευνα της Amazon Web Services: Περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης – Οι ...

Φοροδιαφυγή: Ο «οδηγός» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών – Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
11:27 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

NYT: Γιατί ο Τραμπ επέλεξε τον γαμπρό του να ηγηθεί των συνομιλίων για την εκεχειρία στη Γάζα – Παρασκήνιο από το «κέντρο επιχειρήσεων» στο Μαϊάμι

Μακριά από τις αίθουσες της Ουάσιγκτον και τα παραδοσιακά διπλωματικά κανάλια, η πρωτοβουλία τ...
11:05 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Λος Άντζελες: Πρώην μοντέλο του Penthouse εξαπατούσε ηλικιωμένους άνδρες και «άδειαζε» τα σπίτια τους

Ένα πρώην μοντέλο του περιοδικού Penthouse, γνωστή ως Mia Ventura ή Shana, φέρεται να εξαπατά ...
10:59 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Βραβεύτηκαν ως «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» – Οι δηλώσεις για τα παιδιά τους

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πραγματοποίησαν μια από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανί...
10:25 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Λύγισε» ακούγοντας την ιστορία μιας οικογενειακής τραγωδίας – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συγκινήθηκε βαθιά κατά την επανένωσή του με μια γυναίκα που έχασε τον σύζυ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης