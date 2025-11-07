Ρωσία: Μπορεί να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ ανά πάσα στιγμή, προειδοποιεί κορυφαίος Γερμανός στρατηγός – Η «μη γραμμική» πολεμική στρατηγική της Μόσχας

Ένα νέο επίπεδο ανησυχίας για την ασφάλεια της Ευρώπης εγείρεται, καθώς κορυφαίος Γερμανός στρατιωτικός προειδοποιεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιήσει περιορισμένη επίθεση κατά εδαφών του ΝΑΤΟ, ανάλογα με τη στάση των Δυτικών συμμάχων.

«Αν κοιτάξει κανείς τις τρέχουσες δυνατότητες και τη μαχητική ισχύ της Ρωσίας, η Ρωσία θα μπορούσε να ξεκινήσει μια μικρής κλίμακας επίθεση κατά εδαφών του ΝΑΤΟ ήδη από αύριο», δήλωσε στο Reuters ο υποστράτηγος Alexander Sollfrank σε συνέντευξή του.

«Μικρή, γρήγορη, περιορισμένη σε επίπεδο περιοχής, τίποτα μεγάλο – η Ρωσία είναι δεμένη στην Ουκρανία γι’ αυτό».

Ο Sollfrank, που ηγείται της γερμανικής Διοίκησης Κοινών Επιχειρήσεων και επιβλέπει τον στρατιωτικό σχεδιασμό, συμφώνησε επίσης με τις προειδοποιήσεις του ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία θα μπορούσε δυνητικά να πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της συμμαχίας των 32 μελών ήδη από το 2029, εάν συνεχιστούν οι προσπάθειες εξοπλισμού της.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αρνείται ότι έχει επιθετικές προθέσεις, δηλώνοντας ότι η πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 ήταν κίνηση άμυνας απέναντι στις επεκτατικές φιλοδοξίες του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας από μια στρατιωτική βάση στο βόρειο Βερολίνο, ο Sollfrank είπε ότι παρά τις απώλειες στην Ουκρανία, η ρωσική αεροπορία διατηρεί σημαντική μαχητική ισχύ και οι πυρηνικές και πυραυλικές δυνάμεις παραμένουν ανέπαφες.

«Οι χερσαίες δυνάμεις υφίστανται απώλειες, αλλά η Ρωσία λέει ότι στοχεύει να αυξήσει τον συνολικό αριθμό στρατιωτών της σε 1,5 εκατομμύριο», πρόσθεσε. «Και η Ρωσία διαθέτει αρκετές κύριες μάχιμες δεξαμενές για να καταστήσει μια περιορισμένη επίθεση εφικτή ήδη από αύριο», τόνισε, χωρίς όμως να υπονοεί ότι μια τέτοια επίθεση είναι αυτή τη στιγμή σε σχέδιο.

Τα ρωσικά drones σκορπούν φόβο

Οι πρόσφατες εισβολές ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο έχουν εντείνει τους φόβους της Δύσης για κλιμάκωση. Το Βερολίνο αύξησε τις δαπάνες για την άμυνα στα 160 δισεκατομμύρια ευρώ το 2029 από σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025.

Επιπλέον, σχεδιάζει να επεκτείνει τις ένοπλες δυνάμεις της κατά 60.000 στρατιώτες, φτάνοντας συνολικά τους περίπου 260.000.

Ο Sollfrank δήλωσε ότι το αν η Μόσχα θα επιλέξει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ θα καθοριστεί από τρεις παράγοντες: τη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας, το στρατιωτικό της ιστορικό και την ηγεσία της.

«Αυτοί οι τρεις παράγοντες με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μια ρωσική επίθεση είναι εντός του πιθανού. Το αν θα συμβεί ή όχι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δική μας συμπεριφορά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποτροπής του ΝΑΤΟ.

Ο υποστράτηγος επισήμανε ότι οι ρωσικές τακτικές υβριδικού πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των εισβολών drones, πρέπει να θεωρούνται ως αλληλένδετα στοιχεία μιας στρατηγικής που περιλαμβάνει και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι το ονομάζουν μη γραμμικό πόλεμο. Στη δική τους διδασκαλία, αυτός είναι πόλεμος πριν καταφύγουν σε συμβατικά όπλα. Και απειλούν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα – που είναι πόλεμος με εκφοβισμό», δήλωσε ο Sollfrank.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της Ρωσίας είναι να προκαλέσει το ΝΑΤΟ και να μετρήσει την αντίδρασή του, προκειμένου να «καλλιεργήσει ανασφάλεια, να διαδώσει φόβο, να προκαλέσει ζημιές, να κατασκοπεύσει και να δοκιμάσει» την αντοχή της συμμαχίας.