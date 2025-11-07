Μητσοτάκης: Δεν μπορεί το ρωσικό αέριο να μπαίνει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα» μέσω Τουρκίας – Παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας η Ελλάδα στην Ευρώπη

Για το φυσικό αέριο, τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ μίλησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενείται στο Ζάππειο Μέγαρο.

«Η χώρα μου έχει χαράξει τη δική της πορεία όσον αφορά την ενέργεια», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και συνέχισε: «Στη διάρκεια της πρώτης θητείας μου ως πρωθυπουργού κάναμε μία στρατηγική πρόταση να φύγουμε μακριά από τον λιγνίτη. Αυτό δεν ήταν απλά για περιβαλλοντικούς σκοπούς ήταν και για οικονομικούς σκοπούς».

«Και για πρώτη φορά το 2024 η Ελλάδα έγινε εξαγωγική χώρα ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2023 ξοδέψαμε 75 εκατ. ευρώ εισάγοντας ηλεκτρική ενέργεια ενώ πέρσι κερδίσαμε 112 εκατ. εξάγοντας ηλεκτρική ενέργεια», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ειδικότερα σημείωσε ότι η Ελλάδα επένδυσε αρκετά στο φυσικό αέριο. «Φτιάξαμε καινούργια εργοστάσια και πολλά ακόμη έχουν προγραμματιστεί να χτιστούν και όλα αυτά δίνουν ευελιξία όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την περιοχή της νοτιοδυτικής Ευρώπης», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όσον αφορά τις υποδομές θέλουμε ακόμη να προωθήσουμε την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμη πιο ευέλικτοι. Θέλουμε να είμαστε πραγματικά στη πρώτη γραμμή των εξελίξεων και εφόσον είμαστε ένας σταθερός πάροχος ενέργειας σε χαμηλή τιμή θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμη καλύτερα σε αυτόν τον τομέα. Για αυτό και οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ένα σημείο εισαγωγής μία πύλη για την ενέργεια», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επιπλέον μίλησε για μία «ιστορική απόφαση» αναφορικά με την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. «Αυτή η απαγόρευση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία μας δίνει μία τεράστια ευκαιρία να μπορέσουμε να επανασχεδιάσουμε ολόκληρο τον ενεργειακό χάρτη της νοτιοδυτικής Ευρώπης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ωστόσο ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι αυτές οι προσπάθειες δεν θα ευοδωθούν εάν συνεχίσει να εισάγεται ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας. «Δεν μπορούμε να έχουμε ρωσικό φυσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα στην Ευρώπη, δηλαδή από την Τουρκία. Η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου για το φυσικό αέριο που θα αντικαταστήσει τις εισαγωγές από την Ρωσία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα είπε ότι η Διατλαντική Συνεργασία είναι «επίσης σημαντική για κάποιο άλλο λόγο. Γιατί συμβολίζει τον δυνατό δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Όταν βλέπω αυτές τις αντιπροσωπείες υψηλού επίπεδου που βρίσκονται εδώ, κύριε υπουργέ Εσωτερικών, κύριε υπουργέ Ενέργειας, κυρία πρέσβη η παρουσία σας εδώ στην Ελλάδα είναι σημαντική. Αυτά είναι στοιχεία ότι η σχέση μας γίνεται ισχυρότερη κάθε χρόνο».