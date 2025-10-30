Ρωσία: «Αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, η Μόσχα θα ακολουθήσει» – Η απάντηση Πεσκόφ στον Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: «Αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, η Μόσχα θα ακολουθήσει» – Η απάντηση Πεσκόφ στον Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Το Κρεμλίνο αντέδρασε σήμερα στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από το Πεντάγωνο να ξεκινήσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, λέγοντας ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει τέτοιες δοκιμές αλλά η Μόσχα θα ακολουθήσει, εφόσον το πράξει η Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ έδωσε σήμερα εντολή στον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά εδώ και 33 χρόνια.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει να κάνει δοκιμές των Πυρηνικών μας Όπλων σε ισότιμη βάση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι άλλες χώρες επιδίδονται σε δοκιμές πυρηνικών όπλων. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε ότι κάποιοι έκαναν δοκιμές», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως από τις ΗΠΑ για την αλλαγή της στάσης της Ουάσινγκτον αναφορικά με τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Όταν ρωτήθηκε αν το Κρεμλίνο εκτιμά ότι οι δηλώσεις Τραμπ προκαλούν νέα κούρσα πυρηνικών όπλων, ο Πεσκόφ απάντησε: «όχι πραγματικά».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υπογράμμισε ότι η δοκιμή από τη Ρωσία του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ Burevestnik στις 21 Οκτωβρίου και του επίσης πυρηνοκίνητου, υποθαλάσσιου drone Ποσειδών στις 28 Οκτωβρίου δεν ήταν σε καμία περίπτωση δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι, αν κάποια χώρα αρχίσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, τότε θα κάνει το ίδιο και η Ρωσία.

«Θέλω να υπενθυμίσω τις δηλώσεις του προέδρου Πούτιν, τις οποίες έχουμε επαναλάβει πολλές φορές: αν κάποιος αποχωρήσει από το μορατόριουμ, η Ρωσία θα ενεργήσει αναλόγως», τόνισε ο Πεσκόφ.

Μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ η Ρωσία δεν έχει κάνει καμία δοκιμή πυρηνικού όπλου. Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησε τελευταία φορά δοκιμή πυρηνικού όπλου το 1990, οι ΗΠΑ το 1992 και η Κίνα το 1996.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ζάχαρη μπορούμε να φάμε μέσα στην ημέρα; Ειδικός του Cleveland απαντά

Ουρολοιμώξεις: Μελέτη έδειξε ότι 1 στις 5 μπορεί να συνδέεται με μολυσμένο κρέας – Τι να προσέχουμε

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Λουτρακίου

Τεστ προσωπικότητας: Η πινελιά που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε γλύπτης, ζωγράφος ή δημιουργός κολάζ

Τι σημαίνει η φράση «φλέγον ζήτημα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:13 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Κατάρ και Ομάν για την προμήθεια Eurofighter

Η Άγκυρα δήλωσε την Πέμπτη ότι οι διαπραγματεύσεις με τo Κατάρ και το Ομάν για την προμήθεια μ...
13:03 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βρετανία: Σε αμηχανία ο Στάρμερ έπειτα από ένα «λάθος» της υπουργού Οικονομικών – Απορρίπτει τις πιέσεις για έρευνα επειδή του ζήτησε «συγγνώμη»

O Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απέρριψε τις εκκλήσεις για τη διενέργεια έρευνας σχετικά μ...
12:26 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Αποδοκιμάστηκαν σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες – Θύελλα αντιδράσεων για τη «βασιλική μεταχείρισή» τους

Η παρουσίαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ σε πρώτο πλάνο σε αγώνα των LA Dodgers προ...
12:11 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Politico: Ο Ρομπ Γέτεν είναι «ονειρική επιλογή» για την ΕΕ – Φιλοευρωπαϊκός αέρας στην Ολλανδία μετά την εκλογική νίκη του

Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα ευχάριστη ημέρα για τους φιλοευ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς