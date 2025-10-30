Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης κινδυνεύει στη φυλακή

Νάντια Ρηγάτου

Ο Ορφέας θέλει να πουλήσει την εταιρεία του στον Άγγελο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Θεόφιλος επιμένει να διώξει τη Φωτεινή και τον Λευτέρη, φοβούμενος ότι τα σχέδια που έκαναν με τη Σοφία για το γάμο κινδυνεύουν. Ο Λευτέρης αντιμετωπίζει άγρια επίθεση στη φυλακή, αλλά προστατεύεται από τον καλό του Άγγελο.

Και ενώ η Νικαίτη προσμένει την επιτυχία του σχεδίου της, η αλήθεια αποκαθίσταται χάρη στη βοήθεια του Ορφέα και του Κανελλόπουλου. Ο Μάκης διαδίδει φήμες εις βάρος της Άννας, αλλά η τιμωρία του φθάνει απροσδόκητα.

Ο Ορφέας, για να αποφύγει τον γάμο και να φύγουν με τη Φωτεινή, προσπαθεί να πουλήσει την εταιρεία του στο μόνο άνθρωπο που μπορεί να τον βοηθήσει.

 Ο Λευτέρης μοιράζεται με τον δικηγόρο του μια πολύ σημαντική πληροφορία για τη μοιραία νύχτα…

