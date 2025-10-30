Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε

Enikos Newsroom

οικονομία

φορολοταρία

Έγινε από την ΑΑΔΕ η 48η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας που “μοιράζει” χρηματικά έπαθλα σε 556 τυχερούς που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται πως οι εν λόγω τυχεροί θα λάβουν ποσά ύψους  1.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ μόνο ένας υπερτυχερός  θα κερδίσει 50.000 ευρώ. Αναλυτικά:

  • 500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο έκαστος
  • 50 φορολογούμενοι κερδίζουν 5.000 ευρώ
  • 5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ

Ένας «υπερτυχερός» κερδίζει 50.000 ευρώ

Μπείτε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Επισκεφτείτε εδώ την ιστοσελίδα  για να δείτε εάν έχετε κερδίσει.

Πώς πληρώνονται τα έπαθλα

Τα ποσά των χρηματικών επάθλων θα τα πιστώσει η ΑΑΔΕ  στον λογαριασμό πληρωμών που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο myAADE της  Αρχής, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως δικαιούχος.

Στους πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθεσμία 3 μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.

Εάν δεν δηλωθεί λογαριασμός πληρωμών εντός της ως άνω προθεσμίας,  τότε το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο λογίζεται ως αδιάθετο. Ως αδιάθετο λογίζεται επίσης και κάθε χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε έπαθλο, σε περίπτωση αποβίωσης νικητή σε προγενέστερο από την πληρωμή των επάθλων χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματικά έπαθλα του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ζάχαρη μπορούμε να φάμε μέσα στην ημέρα; Ειδικός του Cleveland απαντά

Ουρολοιμώξεις: Μελέτη έδειξε ότι 1 στις 5 μπορεί να συνδέεται με μολυσμένο κρέας – Τι να προσέχουμε

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Λουτρακίου

Τεστ προσωπικότητας: Η πινελιά που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε γλύπτης, ζωγράφος ή δημιουργός κολάζ

Τι σημαίνει η φράση «φλέγον ζήτημα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
08:23 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Γιατί ενδέχεται να αλλάξει η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή τους και τι θα ισχύσει για τον φόρο εισοδήματος

Δεν αποκλείεται η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορο...
07:15 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς: 500 ελεγκτές στη «μάχη» κατά της ακρίβειας – Οι αρμοδιότητες και τα πρόστιμα

21:43 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται επιδόματα 188 εκατ. ευρώ – Ποιους αφορά

Την Παρασκευή, 31/102025, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συν...
21:32 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Στη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε η FED

Αν και διχασμένη, η ομοσπονδιακή τράπεζα (FED), στις ΗΠΑ, μείωσε σήμερα τα επιτόκια κατά ένα τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς