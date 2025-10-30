Ανδρουλάκης: Κοντόφθαλμες οι πολιτικές της κυβέρνησης, υποτάσσονται στη λογική του μικροκομματικού οφέλους

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας την για «κοντόφθαλμες πολιτικές» που «υποτάσσονται στη λογική του μικροκομματικού οφέλους και των εξυπηρετήσεων σε “ημέτερους”».

«Οφείλουμε ως χώρα να αναβαθμίσουμε κάθε συντελεστή της εθνικής μας ισχύος: Το δημογραφικό, το κοινωνικό κράτος, την άμυνα, την οικονομία, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής, για την οικονομία και την ανάπτυξη.

Όπως υπογράμμισε, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι «χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχέδιο αλλά και αποφασιστικότητα. Στοιχεία που, δυστυχώς, απουσιάζουν από τις κοντόφθαλμες πολιτικές της κυβέρνησης που υποτάσσονται στη λογική του μικροκομματικού οφέλους και των εξυπηρετήσεων σε “ημέτερους”».

Η αναβάθμιση κάθε συντελεστή της εθνικής ισχύος μας, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, χρειάζεται πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα και οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα διασφαλίζει ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη.

«Το ζητούμενο, όμως, σήμερα είναι να πραγματοποιήσουμε το αναγκαίο άλμα, να περάσουμε στην παραγωγή, στη δημιουργία, στη στρατηγική αυτονομία», τόνισε, καθώς, όπως είπε, η χώρα έχει αποδείξει ότι διαθέτει τις δυνατότητες να σταθεί όρθια μέσα σε δύσκολες συνθήκες.

Επικρίνοντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία των 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης, ενώ επεσήμανε πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στον ελληνικό λαό, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα συνεκτικό και επεξεργασμένο σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, με γενναίες μεταρρυθμίσεις και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το οποίο και παρουσίασε επιγραμματικά:

– Πρώτον: Ανθεκτικότητα και εθνική στρατηγική σε περιβάλλον κρίσεων

«Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για μια σύγχρονη οικονομία που θα παράγει εθνική προστιθέμενη αξία. Αυτό σημαίνει επένδυση στη μεταποίηση, στην αγροδιατροφή, στην πράσινη ενέργεια και στην καινοτομία με ισχυρούς δημόσιους θεσμούς που στηρίζουν τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τη μετεξέλιξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων σε Ταμείο Εθνικού Πλούτου, κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε οι πόροι να υπηρετούν μια μακρόπνοη εθνική στρατηγική ανθεκτικότητας και όχι αποσπασματικές επιδοτήσεις», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

– Δεύτερον: Ψηφιακή επιτάχυνση και τεχνολογική κυριαρχία

«Η ψηφιακή μετάβαση δεν εξαντλείται σε έναν τεχνικό μετασχηματισμό, αλλά αποτελεί βαθιά θεσμική και κοινωνική μεταρρύθμιση. Ακούμε διαρκώς την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τις επιδόσεις στη ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά αν δούμε κάτω από την επιφάνεια, η ελληνική οικονομία υπολείπεται σημαντικά. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πραγματική ψηφιακή διακυβέρνηση, με ανοιχτά δεδομένα, ασφάλεια προσωπικών πληροφοριών και προσβάσιμες υπηρεσίες για όλους. Η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει τεχνολογική υπεροχή, αν διασυνδέσει την έρευνα, τα πανεπιστήμια και την επιχειρηματικότητα με συνεκτική στρατηγική και όχι με αποσπασματικές πρωτοβουλίες», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

– Τρίτον: Από το Κεφάλαιο στο Ταλέντο – Χρηματοδοτώντας το ανθρώπινο μέλλον

«Η Ελλάδα δεν θα αποκτήσει βιώσιμη ανταγωνιστικότητα αν δεν επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην αξιοπρεπή εργασία. Το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει ένα σύγχρονο κοινωνικό συμβόλαιο με τη νέα γενιά, βασισμένο σε πολιτικές για φθηνή και ποιοτική στέγη, για τη στήριξη των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων, που θα επιτρέπει στους νέους να δημιουργούν στην Ελλάδα και όχι να αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό. Η ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στις αστείρευτες δυνατότητες της νέας γενιάς, όχι στην υποτίμηση της εργασίας», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

– Τέταρτον: Ενέργεια, βιομηχανική πολιτική και στρατηγική αυτονομία

«Η ενεργειακή κρίση απέδειξε ότι η εξάρτηση της χώρας μας από το φυσικό αέριο κοστίζει πολύ ακριβά. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μια εντελώς διαφορετική ενεργειακή πολιτική για τη χώρα, σε σχέση με αυτήν που εφαρμόζει η κυβέρνηση εδώ και έξι χρόνια, με στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων, ενίσχυση του δικτύου αποθήκευσης και ουσιαστική προστασία των καταναλωτών. Η πράσινη μετάβαση πρέπει να γίνει μοχλός βιομηχανικής αναγέννησης, με ελληνική προστιθέμενη αξία και με κοινωνική δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέλος, ως πέμπτον και επιστέγασμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη μεταρρύθμιση του κράτους.

«Γιατί καμία στρατηγική, καμία μεταρρύθμιση, καμία επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και δίκαιο κράτος. Ένα κράτος που δεν θα λειτουργεί πελατειακά, αλλά με αξιοκρατία, λογοδοσία και διαφάνεια. Η μεταρρύθμιση του κράτους είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί μια πραγματικά ανθεκτική και ανταγωνιστική ανάπτυξη. Χωρίς θεσμούς που λειτουργούν ομαλά, καμία μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική δεν μπορεί να σταθεί. Το όραμα μιας ανθεκτικής και ανταγωνιστικής οικονομίας είναι πάνω απ’ όλα όραμα εθνικής αυτοπεποίθησης και κοινωνικής συνοχής. Η Ελλάδα έχει τα εφόδια: Ανθρώπινο δυναμικό, φυσικούς πόρους, γεωστρατηγική θέση, δημιουργικότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι όραμα, σχέδιο και πολιτική βούληση», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ