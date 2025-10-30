Νικολά Σαρκοζί: Τον επισκέφθηκε στις φυλακές Λα Σαντέ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν

Enikos Newsroom

διεθνή

Νικολά Σαρκοζί
πηγή: ΖΟΥΛΙΕΝ ΝΤΕ ΡΟΖΑ / Γαλλικό Πρακτορείο

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν επισκέφθηκε τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές Λα Σαντέ την Τετάρτη (29/10), σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV.

Όπως είχε ανακοινώσει, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν επισκέφθηκε τον Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές Λα Σαντέ. Ο Σαρκοζί βρίσκεται σε απομόνωση από τις 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. και διήρκεσε 45 λεπτά. Ο υπουργός Δικαιοσύνης συνοδευόταν από τον διευθυντή των φυλακών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Στη συνέχεια, ο Ζεράλντ Νταρμανέν συνομίλησε με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους στη φυλακή για 45 λεπτά, κυρίως σχετικά με την ασφάλεια της κράτησης του Σαρκοζί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε ανακοινώσει την παραμονή της φυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί ότι θα επισκεπτόταν τον πρώην αρχηγό του κράτους στις φυλακές Λα Σαντέ.

