Πρώην κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers απέφυγε τη φυλακή για θανατηφόρο τροχαίο – Συγκλονίζει η κόρη του θύματος

Ο πρώην κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers, Τζος Κλίνγκχοφερ, απέφυγε την ποινή φυλάκισης για τον θάνατο ενός πεζού στην Καλιφόρνια, καταλήγοντας σε συμφωνία με την εισαγγελία που του επιβάλλει ελαφρύτερη ποινή και κοινωνική εργασία.

Ο 45χρονος μουσικός, σύμφωνα με τη New York Post, δήλωσε «no contest» -δηλαδή δεν παραδέχθηκε ούτε αρνήθηκε την κατηγορία- για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πλημμεληματικού χαρακτήρα, κατά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Αλχάμπρα, όπως ανέφερε το περιοδικό Rolling Stone.

