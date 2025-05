ΗΠΑ: Ο κιθαρίστας των Rage Against the Machine τα έβαλε με τον Τραμπ – «Eίναι θυμωμένος με τον Σπρίνγκστιν επειδή προσελκύει μεγαλύτερο κοινό»

Φορώντας ένα καπέλο Malcolm X, ο Tom Morello, κιθαρίστας των Rage Against the Machine, καλωσόρισε το κοινό σε συναυλία του στη Βοστώνη, λέγοντας πως είναι η «τελευταία μεγάλη εκδήλωση πριν μας ρίξουν όλους στη φυλακή», σχολιάζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Μπρους Σπρίνγκστιν και άλλων καλλιτεχνών.

Με φόντο το πρώτο του σόλο live έπειτα από καιρό και με ένα τεράστιο πανό που έγραφε «F@@K TRUMP» πίσω του, ο Tom Morello βρέθηκε σε σκηνή της Βοστώνης στις 25 Μαΐου και δεν μάσησε τα λόγια του, συνεχίζοντας τη σκληρή του στάση απέναντι στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, τον οποίο στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει «δημαγωγό με πορτοκαλί πρόσωπο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Boston Calling (@bostoncalling)



Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο κιθαρίστας του ροκ συγκροτήματος Rage Against the Machine και σόλο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Η ένταση μεταξύ των δύο αντρών κορυφώθηκε στις αρχές του μήνα, όταν ο Σπρίνγκστιν, χαρακτήρισε τον Τραμπ «ανίκανο Πρόεδρο» και κατηγόρησε τη διακυβέρνησή του ως «διεφθαρμένη, ανίκανη και προδοτική».

Must watch as Bruce Springsteen opens his European Tour eviscerating Trump: “My home, the America I love that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration.” pic.twitter.com/4SFQFecjZB — Matt McDermott (@mattmfm) May 15, 2025



Ο Τραμπ απάντησε μέσω του Truth Social αποκαλώντας τον Σπρίνγκστιν «κόπανο», «αποξηραμένο δαμάσκηνο της ροκ» και «άνθρωπο χωρίς ταλέντο».

Παράλληλα, υπαινίχθηκε το ενδεχόμενο ομοσπονδιακής έρευνας για την υποστήριξη που παρείχαν στην Κάμαλα Χάρις ο Σπρίνγκστιν, η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Bono των US και «πολλοί άλλοι», ενώ ανάρτησε και ψεύτικο βίντεο στο οποίο φαινόταν να ρίχνει τον Σπρίνγκστιν παίζοντας γκολφ.

Trump just posted a video of him hitting a golf ball at Bruce Springsteen. THIS IS FUCKING GREAT 🤣 pic.twitter.com/n281ZxH4NR — JohnRocker (@itsJohnRocker) May 21, 2025



Από τη σκηνή της Βοστώνης, ο Morello πήρε ξεκάθαρη θέση, δηλώνοντας πως «Ο Μπρους τα βάζει με τον Τραμπ γιατί ο Μπρους, σε όλη του τη ζωή, ήταν υπέρ της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας. Και ο Τραμπ είναι θυμωμένος μαζί του, γιατί ο Μπρους συγκεντρώνει μεγαλύτερο κοινό. Γ@@@@ε αυτόν τον τύπο!»

Ο κιθαρίστας, που έχει περιοδεύσει και παίξει αρκετές φορές μαζί με τον Σπρίνγκστιν, δεν σταμάτησε εκεί.

Tom Morello doing Tom Morello things, revealing the back of his guitar reads F*** I.C.E. pic.twitter.com/56V5lKSn01 — Kevin Slane (@kslane) May 26, 2025



Αστειεύτηκε ότι η συναυλία στη Βοστώνη ίσως είναι «το τελευταίο μεγάλο γεγονός πριν μας βάλουν όλους στη φυλακή» και έδειξε πως στο πίσω μέρος της κιθάρας του είχε γράψει το σύνθημα «F@@k ICE», στοχοποιώντας την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακού Ελέγχου των ΗΠΑ.

Ο Morello έχει επανειλημμένα στο παρελθόν στραφεί κατά του Τραμπ. Το 2020 είχε επικρίνει υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανού επειδή χρησιμοποίησαν το τραγούδι των Rage Against The Machine «Killing In The Name» σε εκστρατεία υπέρ της επανεκλογής του.

Πιο πριν, σε συνέντευξή του στο NME, είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ «δημαγωγό με πορτοκαλί πρόσωπο», ενώ το 2017, σε εμφάνιση με τους Prophets Of Rage στο φεστιβάλ Open’er, είχε κολλήσει στην κιθάρα του το μήνυμα «F@@k Trump».

Στο πλευρό του Σπρίνγκστιν, μετά την επίθεση του Τραμπ, έχουν ταχθεί και άλλοι μουσικοί, μεταξύ των οποίων ο Νιλ Γιάνγκ.

«Σταμάτα να σκέφτεσαι τι λένε οι ρόκερς. Σκέψου πώς θα σώσεις την Αμερική από το χάλι που προκάλεσες», έγραψε στην ιστοσελίδα του.

Ο τραγουδιστής των Pearl Jam, Eddie Vedder, υιοθετώντας έναν πιο μετριοπαθή λόγο, δήλωσε πως «Μέρος της ελευθερίας του λόγου είναι η ανοιχτή συζήτηση. Μέρος της δημοκρατίας είναι ο υγιής δημόσιος διάλογος».