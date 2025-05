Rick Derringer: Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας του «Hang on Sloopy», ιδρυτής του συγκροτήματος The McCoys

Ο θρυλικός κιθαρίστας και μουσικός παραγωγός Rick Derringer, κατά κόσμον Richard Zehringer, ένας από τους πρωτοπόρους του αμερικανικού ροκ με πορεία που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο της μουσικής.

Ο Derringer άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα στον ύπνο του το βράδυ της Δευτέρας 26 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε μέσω Facebook ο στενός του φίλος και φροντιστής, Tony Wilson.

«Ο διάσημος κιθαρίστας και performer Rick Derringer απεβίωσε στις 8:09 μ.μ. στις 26 Μαΐου, περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του, τραγουδοποιό και σύντροφό του επί 28 χρόνια, Jenda Derringer, και τον φροντιστή και στενό του φίλο, Tony Wilson», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

«Με μια καριέρα που διήρκεσε έξι δεκαετίες, ο Θρυλικός Rick Derringer άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία ως κιθαρίστας, τραγουδοποιός και παραγωγός».

Η σύζυγός του δήλωσε στο TMZ πως το βράδυ της Δευτέρας μεταφέρθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο της Φλόριντα, έπειτα από «κάποιο σοκ». Λίγο αργότερα, σταμάτησαν τη μηχανική υποστήριξη.

Ο Tony Wilson συμπλήρωσε πως ο Derringer είχε υποβληθεί σε τριπλό bypass νωρίτερα μέσα στο έτος, αλλά «ήταν καλά» μέχρι την ξαφνική επιδείνωση της υγείας του.

Ο Rick Derringer γεννήθηκε στο Οχάιο το 1947 και γνώρισε επιτυχία σε ηλικία μόλις 17 ετών, όταν με το συγκρότημά του, The McCoys, ηχογράφησε το «Hang on Sloopy».

Το τραγούδι έφτασε στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 το 1965.

Το 1973 κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ, «All American Boy», με το επίσης εμβληματικό single «Rock and Roll, Hoochie Koo» που τον εκτόξευσε ξανά στην κορυφή.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, ο Derringer συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής: Ringo Starr, Alice Cooper, Richie Havens, Steely Dan, Cyndi Lauper, Barbra Streisand, Kiss και πολλούς ακόμη.

Τη δεκαετία του ’80, ανακάλυψε και βοήθησε τον Weird Al Yankovic, παράγοντας την παρωδία του «Beat It» του Michael Jackson με τίτλο «Eat It», που έγινε τεράστια επιτυχία.

Ο Derringer ήταν επίσης ο δημιουργός του κομματιού «Real American», του θεματικού τραγουδιού του Hulk Hogan στο WWE, το οποίο χρησιμοποιήθηκε αργότερα και από αρκετούς Αμερικανούς προέδρους.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, πολλοί καλλιτέχνες έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν.

«Πολύ λυπημένος για την απώλεια του Rick Derringer», έγραψε την Τρίτη ο πρώην τραγουδιστής των Mötley Crüe, John Corabi.

So sad to hear about the passing of Rick Derringer. What a brilliant guitarist/producer and songwriter. I saw him quite a few times, and was blown away at what he did with his guitar. R.I.P. Rick pic.twitter.com/UwY3XdEw1a

— John Corabi (@Crablegs59) May 27, 2025