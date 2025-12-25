«Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας;» – Τι είπε ο πάπας Λέων στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του

  Ο πάπας Πρέβοστ, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, διερωτήθηκε «Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας… αλλά και εκείνες τόσων άλλων προσφύγων κάθε ηπείρου και τα σημεία στα οποία βρίσκουν προσωρινή προστασία χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι, στις πόλεις μας;».
  Ο ποντίφικας πρόσθεσε πως «Είναι η σάρκα των άμαχων πληθυσμών, που υπέστησαν τις συνέπειες των πολέμων» και τόνισε την ευθραυστότητα «των ζωών και των σκέψεων των νέων που υποχρεώθηκαν να ενταχθούν στους στρατούς».
  Ο πάπας Λέων υπογράμμισε ότι «Η ανθρώπινη σάρκα ζητά φροντίδα, υποδοχή και αναγνώριση» και έστειλε μήνυμα ειρήνης, λέγοντας πως «όταν η ανάγκη του συνανθρώπου μας καταφέρνει να βρει μια θέση στην καρδιά μας… τότε ήδη αρχίζει η ειρήνη».
Enikos Newsroom

διεθνή

πάπας Λέων
vaticannews

«Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας, οι οποίες εδώ και πολλές εβδομάδες είναι εκτεθειμένες στην βροχή, στον άνεμο και στο κρύο, αλλά και εκείνες τόσων άλλων προσφύγων κάθε ηπείρου και τα σημεία στα οποία βρίσκουν προσωρινή προστασία χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι, στις πόλεις μας;» υπογράμμισε ο Πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους πιστούς, στην λειτουργία των Χριστουγέννων, στην βασιλική του Αγίου Πέτρου.

«Είναι η σάρκα των άμαχων πληθυσμών, που υπέστησαν τις συνέπειες των πολέμων που ακόμη είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, με ερείπια και πληγές που παραμένουν ανοικτές. Εύθραυστες είναι και οι ζωές και οι σκέψεις των νέων που υποχρεώθηκαν να ενταχθούν στους στρατούς και, στο μέτωπο του πολέμου, νιώθουν ότι όσα τους ζητούν στερούνται νοήματος και ότι οι πομπώδεις ομιλίες όσων τους στέλνουν να πεθάνουν, είναι γεμάτες ψέματα», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

«Η ανθρώπινη σάρκα ζητά φροντίδα, υποδοχή και αναγνώριση, ψάχνει χέρια ικανά να προσφέρουν τρυφερότητα και μυαλά που να είναι πρόθυμα να δείξουν προσοχή, χρειάζεται καλά λόγια», είπε ο πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς. Σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως, επίσης, έστειλε ένα ακόμη ισχυρότατο μήνυμα: υπογράμμισε με έμφαση πως «όταν η ανάγκη του συνανθρώπου μας καταφέρνει να βρει μια θέση στην καρδιά μας, όταν ο πόνος του άλλου θρυμματίσει όλες μας τις ισχυρότατες βεβαιότητες, τότε ήδη αρχίζει η ειρήνη».

 

