Πόλεμος στο Σουδάν: Επιθέσεις παραστρατιωτικών στην πολιτεία αλ Τζαζίρα σκότωσαν πάνω από 120 αμάχους

Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πολιτεία Αλ Τζαζίρα, στο κεντρικό Σουδάν, κατά τη διάρκεια επίθεσης των παραστρατιωτικών, οι οποίοι πολιόρκησαν την Παρασκευή χωριά της περιοχής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα από τον υπουργό Υγείας.

«Παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) διέπραξαν σφαγή σε βάρος των πολιτών του ας Σαρίχα στην πολιτεία αλ Τζαζίρα (…) όπου καταμετρήθηκαν «πάνω από 200 τραυματίες και 124 μάρτυρες», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, ο Χάιθαμ Μοχάμεντ Ιμπραήμ.

Οι υπηρεσίες του «εργάζονται για να παραδώσουν φάρμακα και για να προσφέρουν φροντίδες σε τραυματίες και αρρώστους στις περιοχές υπό πολιορκία επειγόντως», πρόσθεσε.

«Είμαι βαθιά θορυβημένη εξαιτίας της κλιμάκωσης της βίας εναντίον παιδιών και οικογενειών στην πολιτεία αλ Τζαζίρα», υπογράμμισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες της η διευθύντρια της UNICEF, η Κάθριν Ράσελ.

The video depicts the situation faced by the people of East Al-Jazeera and the massacres they are enduring at the hands of the Rapid Support Forces.#KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/vi20fJgujW

— Abu Hurairah ⵣ ✯🌺 (@martyrabuh) October 25, 2024