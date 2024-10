Σουδάν: Ρωσικό μεταγωγικό φέρεται να καταρρίφθηκε κατά λάθος στο Νταρφούρ – ΒΙΝΤΕΟ

Ρωσικές πηγές αναφέρουν πως μεταγωγικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 πιθανόν καταρρίφθηκε ενώ πετούσε στους αιθέρες του αχανούς Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, όπου εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023.

Η πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Χαρτούμ ανέφερε πως προσπαθεί, σε συντονισμό με τις σουδανικές αρχές, να εξακριβώσει αν όντως καταρρίφθηκε το τετρακινητήριο αεροσκάφος και ποια είναι η τύχη του πληρώματος, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τα αεροσκάφη του τύπου έχουν γενικά πενταμελές πλήρωμα. Το κανάλι Mash στο Telegram ανέφερε πως ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του μεταγωγικού ήταν τουλάχιστον δυο Ρώσοι.

Η πρεσβεία της Ρωσίας σημείωσε πως το Ιλιούσιν ενδέχεται να καταρρίφθηκε από παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που πολεμούν με τον στρατό του Σουδάν για πάνω από ενάμισι χρόνο.

💥 A cargo plane was mistakenly shot down in Darfur, western Sudan.

Aircraft was Registered as EX-76011. pic.twitter.com/5ydpLEE8nS

