Πόλεμος στο Ισραήλ: Περισσότεροι από 480 Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι νεκροί – «Εκδίκηση» ορκίζεται ο Νετανιάχου

Ο πόλεμος στο Ισραήλ μαίνεται. Στην αντεπίθεση έχει περάσει ο ισραηλινός στρατός, την επομένη της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς, σφυροκοπώντας την Λωρίδα της Γάζας. Στη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές εκρήξεις από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συγκλόνισαν την Γάζα. Το Al Jazeera μετέδωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς στην πόλη Μπέιτ Χανούν (βορειοανατολικά). Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για 232 νεκρούς και περισσότερους από 1.700 τραυματίες το τελευταίο 24ωρο. Οι τραυματίες μεταφέρονταν σε ερειπωμένα και ασφυκτικά γεμάτα νοσοκομεία, με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό.

Αιματηρές συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν με πέτρες σε ισραηλινούς στρατιώτες. Τέσσερις Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένας 13χρονος, σκοτώθηκαν στη διάρκεια των ταραχών.

Μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σκόρπισαν τον όλεθρο χθες Σάββατο σε αρκετές πόλεις του Ισραήλ, εξαπολύοντας μια ευρείας κλίμακας επίθεση κατά την οποία σκότωσαν περισσότερους από 250 Ισραηλινούς και απήγαγαν δεκάδες άλλους, μεταφέροντας ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τη χειρότερη κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ πριν από 50 χρόνια.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε «εκδίκηση» για αυτήν τη «μαύρη ημέρα» στην ιστορία του εβραϊκού κράτους. «Η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και μοχθηρό πόλεμο. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα είναι δυσβάσταχτο», τόνισε. «Η Χαμάς θέλει να μας σκοτώσει όλους. Είναι ένας εχθρός που δολοφονεί μητέρες και παιδιά στα σπίτια τους, στα κρεβάτια τους. Ένας εχθρός που απαγάγει ηλικιωμένους και παιδιά», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χαμάς εμφανίζεται σίγουρος πως η επίθεση που ξεκίνησε από τη Λωρίδα της Γάζας – έναν παλαιστινιακό θύλακα με πληθυσμό περίπου 2,3 εκατομμυρίων, αποκλεισμένο εδώ και 16 χρόνια – θα εξαπλωθεί στην Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ. Σε ομιλία του, ο Ισμαήλ Χανίγια διατύπωσε απειλές για το τέμενος Αλ Ακσά, καταγγέλλοντας τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της Γάζας και τις πρωτοβουλίες για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών χωρών. «Πόσες φορές σας προειδοποιήσαμε ότι οι Παλαιστίνιοι διαμένουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς εδώ και 75 χρόνια, ωστόσο αρνείστε να αναγνωρίσετε τα δικαιώματα του λαού μας;», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ισχυρές δυνάμεις του ισραηλινού στρατού χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή περιοχές στις οποίες είχαν διεισδύσει χθες μαχητές της Χαμάς. Αργά το βράδυ, απελευθέρωσαν ομήρους στο κιμπούτς Μπεερί και στην πόλη Οφακίμ, σκοτώνοντας τους εισβολείς. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προειδοποίησε ωστόσο πως οι επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση τρομοκρατών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για φιάσκο των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ, καθώς η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς αιφνιδίασε τους πάντες. «Δεν θα ασχοληθώ με το ποιος φταίει και γιατί αιφνιδιαστήκαμε», σχολίασε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, διαβεβαιώνοντας πως «θα αντιμετωπίσουμε τον εχθρό μας ενωμένοι».

Το συμβούλιο ασφαλείας που συγκάλεσε εκτάκτως ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου άναψε το πράσινο φως για επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και διοικητικών στόχων της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ. Παράλληλα, στη Λωρίδα της Γάζας διακόπηκε η ηλεκτροδότηση καθώς και οι προμήθειες καυσίμων και αγαθών.

Ο Οσάμα Χαμντάν, ηγέτης της Χαμάς στον Λίβανο, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η επίθεση του Σαββάτου θα υποχρεώσει τα αραβικά κράτη να συνειδητοποιήσουν ότι χωρίς τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

#Palastine Supporters cheer as Hamas launches even more missiles at Israel. 🇮🇱

HUMANITY IS DEAD!#Israel #Palestine #Hamas #OperationIronSwords #Gaza #Palestinian pic.twitter.com/KJ7KZGEac0

— Vasudevan K S | வாசுதேவன் கீ ஸ்ரீ🇮🇳 (@VasudevanKS4) October 8, 2023