Ιράν: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί και πυροτεχνήματα στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ

Εορταστικό είναι το κλίμα στο Ιράν μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί σε δρόμους και πλατείες της Τεχεράνης, ενώ βίντεο από την πλατεία Παλαιστίνης καταγράφουν τους ξέφρενους πανηγυρισμούς και τα πυροτεχνήματα που κάνουν τη νύχτα μέρα στην ιρανική πρωτεύουσα.

A huge crowd gathered in Tehran’s Palestine Square to celebrate the successful ‘Al Aqsa Storm’ operation against Israel. #AlAqsaStorm pic.twitter.com/sRjt1gydse

Εκτός από τους πολίτες την ικανοποίησή τους για την εισβολή των Παλαιστινίων στο Ισραήλ εκφράζουν και Ιρανοί αξιωματούχοι.

Another scene of the gathering of people in Tehran’s #Palestine Square to celebrate the victory of the #Palestinian pic.twitter.com/QtTHOkjmP2 https://t.co/0wWXpqaylj

— Hosniye🇮🇷 (@Itshosniye) October 7, 2023